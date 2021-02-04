2021年度河南省社科普及优秀活动项目名单揭晓 洛阳两个项目入选

21日，洛报融媒记者从市社科联获悉，河南省社科联日前公布评审结果，我市报送的洛阳日报社“行走古都洛阳 感受二十四节气”大型系列报道、洛阳广播电视台《认真读书》项目荣获“2021年度河南省社科普及优秀活动项目”。

21日，洛报融媒记者从市社科联获悉，河南省社科联日前公布评审结果，我市报送的洛阳日报社“行走古都洛阳 感受二十四节气”大型系列报道、洛阳广播电视台《认真读书》项目荣获“2021年度河南省社科普及优秀活动项目”。

“行走古都洛阳 感受二十四节气”大型系列报道是洛阳日报社倾力打造的社科知识普及栏目，2019年12月开设，通过《洛阳日报》《洛阳晚报》以及洛阳日报社多个融媒体平台同时刊发，目前已经刊发四十多期，在宣传普及河洛文化知识，活化二十四节气文化资源方面发挥出了独特作用。

为了让大家感受到节气的魅力，让二十四节气“活化”起来，洛阳日报社联合相关部门结合不同节气的特点，通过举办立春咬春、谷雨赏牡丹、立夏做挂蛋、芒种斗草和安苗、夏至做扇子、小暑做节气盘等形式多样、丰富多彩的节气主题文化活动，重现每个节气中的民俗活动、文化场景，让参与的小朋友们在动手、动脑之间，了解节气的相关民俗，并帮助市民找寻到许多城市的记忆，让大家的生活更加亲近自然，通过在保护二十四节气习俗中的创新，激发了传统文化的活力，提升了古都洛阳的文化软实力。

《认真读书》栏目是洛阳广播电视台的知名栏目品牌。开播4年来，积极打通全民阅读的“最后一公里”，邀请文化学者、中小学教师、畅销书作者、公务员、劳动模范、企业家等作为读书推广嘉宾，走进校园、社区、厂矿、医院、军营、施工现场等地，开展了近百场读书推广活动。栏目播出四年来，共播出五季180多期，受众达上百万。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 宋红伟)(图片为资料图)