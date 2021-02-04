洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

有人喝牛肉汤失误支付了20万元？汤馆老板震惊了……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.21 17:43

　　涧西区有一家牛肉汤馆，汤馆老板盘账发现账户上“多”出来20万元，以为是某位汤客付款多按了几个“0”，为找到失主，甚至惊动了警方，结果显示是一场误会。这究竟是怎么回事儿？

　　这家汤馆店名叫马记第一家牛肉汤，位于涧西区龙鳞路与西苑路交叉口附近。21日上午，记者来到这里，汤馆有百十平方米，不少人在此喝汤，门外的墙长悬挂着两台自助点餐的机器，汤客点完餐手机扫码支付即可。

　　说起20万元的事情，汤馆老板马二阳不好意思地笑了：“误会一场”。他介绍，这家汤馆已经开了26年，营业时间从凌晨4点至下午3点，每天能卖七八百碗汤，营业额在5000元左右。每天结束营业，他与爱人赵小花要进行盘账。20日下午3点多，他有事先回家，留爱人在店里盘账。突然，他接到爱人的电话称，当日的营业额不对，“多”出来了20万元。

　　“我有点儿不相信。”马二阳说，汤馆使用的是某平台收银系统，每台机器独立核算当日的营业额，他们使用手机软件可轻松查看。当爱人通过微信将其中一台机器的统计截图发过来时，他也吓了一跳，上面显示商户实收202222元。他又登录系统查看，确实“多”出来20万元，且账户显示这笔钱是当日凌晨5点30分到账。随后，他与某平台收银的业务员联系，对方看过之后说账户上有这笔钱。

　　听过业务员的答复，马二阳和爱人很意外，这笔钱莫非是某位汤客点餐时多付的？他们一边为汤客的“大意”捏把汗，一边设法寻找钱的主人。如今，80%的汤客选择手机支付，可系统只能查询订单号、支付金额，不显示付款人信息，他们无法通过系统查找失主。考虑到金额较大，他们选择拨打110报警。民警到达现场后，对情况进行登记，告知他们若失主前来，最好到派出所进行交接。

　　当晚8点多，马二阳又看了一眼账户，发现“多”出来的20万元不见了。他询问业务员，对方连连道歉。原来，这一切是后台工作人员操作失误所致，那笔钱根本没有到账，因系统延迟造成账户上“多”出来20万元的假象。

　　虽然是一场误会，马二阳夫妇反倒松了一口气。“我想着汤客心没那么大，支付了20万元还不找上门。”马二阳说着又笑了起来。(洛报融媒记者 魏巍 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·别用酒精擦身降温 更别逗小孩子喝酒
  • ·老年人保暖要注意啥？专家为您一一道来
  • ·脂肪瘤患者有疼痛、麻木等症状，应及时就医
    		•
    只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
    只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
    只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
        洛阳人对陆浑水库非常熟悉，但您是否知道陆浑村呢？陆浑村离陆浑水库不远，属于田湖镇。依托南陆浑故城遗址...
  • ·曾是三国养马地 如今成了网红村
  • ·这份洛阳“银杏黄”观赏攻略奉上，霜降后去打卡刚刚好
  • ·走进薄姬岭 一日阅千年
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    “筑巢引凤”打造“青...
    趣味运动会 老年人玩出...
    高新区丰李镇崔昆明：...
    洛阳86岁老人回忆：设...
    精彩热帖

    重阳闻菊香 登高致远方

    秋风牡丹

    小翠

    云冈石窟
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605