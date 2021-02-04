大头落地！今年洛阳秋作物已收获484.45万亩

“三秋”大忙以来，多轮降雨天气对秋收麦播造成不利影响。洛报融媒记者从洛阳市农业农村部门获悉，截至20日，全市秋作物收获484.45万亩，占总播种面积的83.6%，基本实现大头落地；今年全市预计小麦播种面积355万亩，已播72万亩，各地正采取农田散墒、晚播应对等措施，加快播种进度，确保晚播不减产，为明年夏粮丰收奠定基础。

“三秋”大忙以来，多轮降雨天气对秋收麦播造成不利影响。洛报融媒记者从洛阳市农业农村部门获悉，截至20日，全市秋作物收获484.45万亩，占总播种面积的83.6%，基本实现大头落地；今年全市预计小麦播种面积355万亩，已播72万亩，各地正采取农田散墒、晚播应对等措施，加快播种进度，确保晚播不减产，为明年夏粮丰收奠定基础。

今年入汛以来，洛阳出现多轮降雨天气过程，土壤水分饱和，部分农田积水，给秋收带来困难。对此，各地把秋粮抢收作为防汛减灾的重要任务，抢抓晴好天气，加强农机调度，组织抢排抢收。目前，全市264.7万亩玉米已经完成收获，大豆、杂粮、花生、芝麻、瓜菜等收获普遍超过八成。

小麦播种是“三秋”生产的重头戏。与常年相比，降雨导致小麦播期普遍推迟。农业专家表示，播期推迟不意味着夏粮减产。洛阳将在全力稳定355万亩麦播面积的基础上，通过以“种”补晚、以“好”补晚、以“密”补晚、以“肥”补晚等“四补”措施，推广晚播品种，提高整地质量，加大播种密度，合理增施化肥，抓好包衣拌种，确保小麦一播全苗、丰产丰收。

同时，为稳定农资市场，洛阳市农业农村、市场监管、工信等部门将把农资生产供应摆在优先位置，全面加强种子、化肥、农药调剂调运和质量监管，保障市场供应。此外，洛阳也将派出农技指导组，下沉一线宣传推广普及小麦晚播技术，指导各地种足种好小麦，全力保障粮食安全。（洛报融媒记者 白云飞 文/图 通讯员 王勇）