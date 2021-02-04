洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳网入选最新版《互联网新闻信息稿源单位名单》
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.21 16:50

　　10月20日，依据《互联网新闻信息服务管理规定》，国家网信办公开发布了最新版《互联网新闻信息稿源单位名单》，洛阳网新闻网站、洛阳网官方微博、洛阳网官方微信、掌上洛阳客户端入选。

洛阳网入选最新版《互联网新闻信息稿源单位名单》。图源：网信中国

　　名单涵盖中央新闻网站、中央新闻单位、行业媒体、地方新闻网站、地方新闻单位和政务发布平台等共1358家稿源单位。新名单发布后，2016版《互联网新闻信息稿源单位名单》同时作废。

　　洛阳网(www.lyd.com.cn)创办于1997年12月，是国家一类新闻网站、河南省重点新闻网站，洛阳市权威主流门户网站，由洛阳日报报业集团主办。目前，洛阳网已经具有《互联网新闻信息服务许可证》、《网络视听节目传播许可证》、《增值电信业务经营许可证》三大运营资质。

　　作为洛阳市最大最强的互联网新媒体运营平台，洛阳网经过二十多年的发展，已成为一家打通互联网传播全产业链条的城市级内容型、平台型媒体。截至2021年8月全网服务覆盖用户粉丝近1200万。

　　据了解，有三类单位可申请加入《互联网新闻信息稿源单位名单》：具有互联网新闻信息采编发布服务资质的互联网新闻信息服务单位；依法设立的报刊社、广播电台、电视台、通讯社和新闻电影制片厂等从事新闻采编业务的单位；党政机关开设的官方发布平台。

　　国家网信办要求，即日起，互联网新闻信息服务提供者转载新闻信息时，必须依据最新版《互联网新闻信息稿源单位名单》执行，对超范围转载的，将依法依规予以处罚。下一步，国家网信办将对稿源单位名单实行全程动态管理，“有进有出”。对符合要求的，及时增补纳入；对违反法律法规、出现信息安全责任事故等问题的稿源单位，及时采取冻结、移除等处置措施。（来源：网信中国）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·别用酒精擦身降温 更别逗小孩子喝酒
  • ·老年人保暖要注意啥？专家为您一一道来
  • ·脂肪瘤患者有疼痛、麻木等症状，应及时就医
    		•
    只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
    只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
    只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
        洛阳人对陆浑水库非常熟悉，但您是否知道陆浑村呢？陆浑村离陆浑水库不远，属于田湖镇。依托南陆浑故城遗址...
  • ·曾是三国养马地 如今成了网红村
  • ·这份洛阳“银杏黄”观赏攻略奉上，霜降后去打卡刚刚好
  • ·走进薄姬岭 一日阅千年
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    “筑巢引凤”打造“青...
    趣味运动会 老年人玩出...
    高新区丰李镇崔昆明：...
    洛阳86岁老人回忆：设...
    精彩热帖

    重阳闻菊香 登高致远方

    秋风牡丹

    小翠

    云冈石窟
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605