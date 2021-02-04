10月20日，依据《互联网新闻信息服务管理规定》，国家网信办公开发布了最新版《互联网新闻信息稿源单位名单》，洛阳网新闻网站、洛阳网官方微博、洛阳网官方微信、掌上洛阳客户端入选。

10月20日，依据《互联网新闻信息服务管理规定》，国家网信办公开发布了最新版《互联网新闻信息稿源单位名单》，洛阳网新闻网站、洛阳网官方微博、洛阳网官方微信、掌上洛阳客户端入选。

洛阳网入选最新版《互联网新闻信息稿源单位名单》。图源：网信中国

名单涵盖中央新闻网站、中央新闻单位、行业媒体、地方新闻网站、地方新闻单位和政务发布平台等共1358家稿源单位。新名单发布后，2016版《互联网新闻信息稿源单位名单》同时作废。

洛阳网(www.lyd.com.cn)创办于1997年12月，是国家一类新闻网站、河南省重点新闻网站，洛阳市权威主流门户网站，由洛阳日报报业集团主办。目前，洛阳网已经具有《互联网新闻信息服务许可证》、《网络视听节目传播许可证》、《增值电信业务经营许可证》三大运营资质。

作为洛阳市最大最强的互联网新媒体运营平台，洛阳网经过二十多年的发展，已成为一家打通互联网传播全产业链条的城市级内容型、平台型媒体。截至2021年8月全网服务覆盖用户粉丝近1200万。

据了解，有三类单位可申请加入《互联网新闻信息稿源单位名单》：具有互联网新闻信息采编发布服务资质的互联网新闻信息服务单位；依法设立的报刊社、广播电台、电视台、通讯社和新闻电影制片厂等从事新闻采编业务的单位；党政机关开设的官方发布平台。

国家网信办要求，即日起，互联网新闻信息服务提供者转载新闻信息时，必须依据最新版《互联网新闻信息稿源单位名单》执行，对超范围转载的，将依法依规予以处罚。下一步，国家网信办将对稿源单位名单实行全程动态管理，“有进有出”。对符合要求的，及时增补纳入；对违反法律法规、出现信息安全责任事故等问题的稿源单位，及时采取冻结、移除等处置措施。（来源：网信中国）