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与企业家们面对面！这场座谈会，干货满满！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳中院  来源: 洛阳中院 2021.10.21 18:05

　　为深入贯彻落实省委、市委“万人助万企”活动要求，为企业发展提供常态化、精准性的司法服务，提高企业经营管理者风险意识和防范能力，着力打造法治化营商环境，10月20日，洛阳中院到洛阳吉利华阳产业集聚区与企业进行座谈，产业集聚区管委会领导、部分政协委员、14家企业代表参加。

　　座谈中，洛阳中院破产庭员额法官甄开辉以《企业经营中的法律风险防范》为主题，围绕公司治理、企业融资借贷、破产保护等方面进行了剖析，对企业经营过程中可能出现的法律风险进行了深入讲解，并将平时审理案件的经验总结分享给与会企业家，希望企业能够正确认识法律对自身发展保障的重要性，确保企业在守法经营的路上行稳致远。

　　洛阳中院民四庭庭长李庆刚针对企业关切的企业内部管理风险防范、工程承揽中分包和费用结算的法律注意、劳务关系与劳动关系的区别及用工中法律风险、行政命令与法律规定的冲突解决等问题进行了详细地解答，对企业如何更好防范法律风险提出了行之有效的意见建议，并就我市两级法院营商环境案件的审理情况及取得成绩进行了通报。

　　此次座谈及现场交流互动取得了良好收效，参会企业纷纷表示，洛阳中院送法进企业对增强企业法律意识，营造学法、用法、守法良好氛围，增强企业抵御风险能力，促进企业健康稳定发展具有重要意义。

　　近年来，全市法院认真贯彻习近平总书记“法治是最好的营商环境”重要指示精神，主动对标“全国一流、全省领先”的目标，把营造法治化营商环境作为服务大局的重要抓手，努力为经济社会发展提供更高水平的司法服务和保障。2020年全省营商环境评价中，洛阳中院牵头的“执行合同”指标列全省第一、“保护中小投资者”指标位列全省第二。

　　“营商环境只有更好，没有最好。”下一步，洛阳中院将在市委坚强领导下，认真贯彻党中央决策部署和省委、市委工作要求，持续开展“万人助万企”活动，深入推进法治化营商环境建设，全力以赴优化服务，千方百计助企发展，为各类市场主体提供更加有力的司法服务和保障。
[ 责任编辑：卢佳芳 ]
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