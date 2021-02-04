市检察院召开党组中心组理论学习（扩大）会

10月20日，洛阳市人民检察院召开党组中心组理论学习(扩大)会，邀请中共洛阳市委党校马俊平教授，就习近平外交思想作专题辅导。

10月20日，洛阳市人民检察院召开党组中心组理论学习(扩大)会，邀请中共洛阳市委党校马俊平教授，就习近平外交思想作专题辅导。市院党组书记、检察长吴志军出席会议。市院党组副书记、副检察长樊立兵主持会议并讲话。

马俊平围绕习近平外交思想的内容体系、习近平外交思想的伟大实践、深入学习领会习近平外交思想三个方面进行了全面解读。整场讲座内涵丰富、深入浅出，具有很强的理论性、针对性和现实性，为检察干警深刻理解、准确把握习近平外交思想提供了基本遵循。

会议强调，要学习习近平外交思想深刻的文化内涵，习近平外交思想是在对世界百年未有之大变局的进程、特点和规律深入分析的基础上，与中华民族伟大复兴进程相结合，充分考虑国内环境深刻变化的新特点、新走势，综合形成的一系列理念、观点和主张，是中国特色大国外交的行动指南。要学习习近平外交思想所彰显的崇高使命情怀，站在人类命运共同体的高度，推动国际关系进步，为中华民族谋复兴，为世界谋大同，并把二者有机统一起来。要学习习近平外交思想的科学思维方法，如高瞻远瞩的战略思维、统筹兼顾的整体思维、以史为鉴的历史思维、公正公平的法治思维、防患于未然的底线思维等，把中华民族伟大复兴和人类命运共同体相统一。要不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，为不断开创中国特色大国外交新局面喝彩，为实现社会长治久安作出积极贡献。

会议还进行了警示教育学习。市院党组成员、专职检委、县处级干部以及机关全体干警参加会议。（记者 张晓丹 通讯员 刘晗）