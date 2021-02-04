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23日至24日洛阳将首次举行帆船赛　地点位于洛河上阳宫段
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.21 12:48

　　洛阳将首次举办帆船比赛，地点位于洛河上阳宫段水面！这是记者21日从洛阳市体育局获得的消息。

　　据洛阳市体育局有关负责人介绍，2021年洛阳市帆船邀请赛的指导单位是中国帆船帆板运动协会，主办单位是洛阳市体育局，承办单位是河南健华体育文化传播有限公司。本次邀请赛受到国际HOBIE帆船级别协会会员的关注和报名，赛事组委会从中筛选出16组参赛队，每组队员两名。

　　洛阳水域条件适合“hobie”级帆船

　　记者采访了解到，风帆运动包含帆船、帆板两个项目，均起源于国外，已有超过200年的历史，在奥运会、全运会比赛中，帆船和帆板项目均以帆船比赛作为统称。帆船运动按照船体不同，分为多个级别，仅世界帆船联合会认定的就有200种以上，帆船比赛中的小项基本按照船体级别划分，历届奥运会帆船比赛中的项目累计超过30个，2021年在山东潍坊举办的第十四届全运会帆船比赛，共设置项目16个。

　　为举办好2021年洛阳市帆船邀请赛，洛阳市体育局邀请中国帆船帆板协会有关技术官员来洛，对洛河、伊河市区段水面及西霞苑水库等水域进行了实地勘察，重点对水深、水域面积、岸上设施、帆船运动从业人群基础、风力气象资料、防汛周期等方面因素进行了解和查看。

　　经实地调研，中帆协建议选取适合我市水域条件的船型进行推广。其中在大众推广及比赛组织方面，建议我市以“hobie”级帆船为主进行推广，该船型为小型双体无龙骨帆船，需2人及以上协同操作，特点是吃水浅，易上手，适合大众推广，且我市水域条件能满足其航行需求。此次参赛的帆船均为“hobie”级帆船。

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[ 责任编辑：马佳佳 ]
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