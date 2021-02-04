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民警从收赃者处查获26辆电动车 尚有部分车辆无人认领
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.21 08:47
民警查获的部分电动车

　　眼下，在洛龙公安分局太康东路派出所院内，停放着26辆电动车，这是办案民警从收赃者李某处查获的。起初，李某拒不承认收赃，也不交代车辆下落。面对零口供，民警通过他腰间的一串钥匙，找到藏匿赃车的地点。目前，尚有部分车辆无人认领，民警希望借助本报寻找电动车的主人。

　　10月7日上午9点多，太康东路派出所民警张志军接到群众报警称，在洛龙区关林办事处二郎庙村，有人的电动车被盗。他与同事王浩等人到达现场得知，失主王先生在附近租住，头一天晚上将电动车停在楼下，未上锁，早上准备骑车上班时发现车不见了，被盗电动车刚买不久，价值3600元。

　　张志军等人正在调查时，又陆续接到3起电动车被盗的警情，他们调取案发周边监控视频发现，4起案件系同一人所为。“作案的是一名男子，三四十岁，作案时间均在深夜。”张志军说，由于监控视频不全，他们无法确定该男子的去向。

　　8日中午，张志军又接到一起报警，一辆电动车在泉舜购物广场被盗，作案者正是前几起案件的犯罪嫌疑人。民警顺着沿途的监控视频追寻，发现犯罪嫌疑人在安乐镇王庄村某宾馆附近消失。民警到宾馆走访，得知犯罪嫌疑人在此租住，当即将人抓获。

　　民警调查得知，犯罪嫌疑人李某钢是一名瘾君子，无固定工作，靠偷盗电动车换取毒资。据李某钢交代，他主要偷新电动车，以五六百元的价格卖给一个叫“老李”的人，交易地点都在西工区唐宫西路附近的一条小巷里。

　　根据李某钢的供述，9日上午，办案民警来到唐宫西路，经过蹲守将收赃者李某抓获，现场查获3辆赃车。令民警意外的是，李某曾多次因收赃被打击处理，但他拒不承认收赃的事实，也不交代收的赃车藏在哪里。“李某很狡猾，认为不交代我们就拿他没办法。”王浩说，他们根据李某身份证上登记的住址查找，发现其早已不在那里居住。其间，他们在李某腰间找到一串钥匙。

　　民警根据李某钢与李某的交易地点分析判断，李某藏匿赃车的地方应该在附近，遂拿着李某的那串钥匙在周边小区展开地毯式搜寻。10日，钥匙打开了某小区的一个门锁。紧接着，他们在该小区车棚内发现一排电动车，经清点共23辆。

　　张志军说，他们检查发现，这些电动车的锁全部被更换了，新的车钥匙都放在电动车的储物槽内。经走访核实，他们确认这些电动车是李某停放在此处的。目前，李某钢与李某均被刑事拘留。

　　张志军说，那26辆电动车，部分已经找到主人，还有一部分不确定车主，希望车主看到晚报的报道后，携带相关凭证前往太康东路派出所认领，联系电话：18737919866。待车主认领完之后，派出所会集中将电动车发还给车主。（ 记者 魏巍 通讯员 方楚 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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