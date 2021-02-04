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今天洛阳多云转晴天 气温6℃到20℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2021.10.21 08:31

　　19日下午至20日白天，洛阳白云山、老君山、木札岭、抱犊寨等高海拔地区均迎来降雪，部分区域有较厚的积雪，游客们提前感受到了雪景。

　　昨天，河南省气象服务中心预计，未来三天我省晴好天气上线，昨晚到今天凌晨，我省中西部、西南部局部有雾，出行请注意交通安全。需要注意的是，虽然最高气温明显回升，但最低气温依然低迷，早晚请注意保暖。

　　昨天，河南省气象台发布河南秋收秋种气象服务专报称，今天，全省多云转晴天。明天，我省西部晴天转多云，其他地区晴天间多云。23日白天，我省西部、西北部多云转阴天，其他地区晴天间多云。23日夜里，我省西部、西北部阴天，局部有零星小雨，其他地区晴天到多云。

　　今天豫东局部、豫北和豫西部分地区适宜机耕机播；22日至23日豫南和豫东局部，豫北、豫西、豫西南部分地区适宜机耕机播，其他大部地区机耕机播气象指数为不适宜。土壤偏湿地块应尽快排水散墒，墒情适宜田块应抓紧整地抢播。

　　来看一下最近两天的天气。市气象台根据最新的气象资料分析，受高空西北气流影响，预计我市今天多云转晴天，西南风转偏北风3级左右，气温6℃到20℃；明天晴天到多云，偏北风转偏东风2级到3级，气温4℃到18℃。（记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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