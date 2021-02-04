徐衣显与前海方舟资产管理有限公司董事长靳海涛举行工作会谈

昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显与来洛对接的前海方舟资产管理有限公司董事长、中原前海基金首席执行合伙人靳海涛、副董事长薛云伟等举行工作会谈，双方围绕资本市场培育、资本运作模式创新、资本和实体经济高水平循环等进行深入交流。

昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显与来洛对接的前海方舟资产管理有限公司董事长、中原前海基金首席执行合伙人靳海涛、副董事长薛云伟等举行工作会谈，双方围绕资本市场培育、资本运作模式创新、资本和实体经济高水平循环等进行深入交流。

徐衣显表示，当前，洛阳正聚焦建强副中心、形成增长极、重振新辉煌目标要求，紧紧围绕创新引领发展，突出科技创新、产业升级、城市提质、文旅文创等领域谋划一系列大项目、新抓手，着力打造平台城市、青年友好型城市，为深化地企合作提供了新领域、拓展了新空间、带来了新机遇。希望双方建立更加紧密的对接合作机制，在资本市场培育、金融创新服务等方面加强交流互动，在加快推进既有合作项目的同时，深挖更多合作点，找准更多链接点，共同推动双方合作向更深层次、更广领域迈进。洛阳市将不断完善高效率政府平台、高层次对接平台、高水平运作平台、高质量项目平台、高能级开放平台，整合专业政策，强化咨询服务，以更好的投资环境、更优的金融生态，打造“政金企”合作共赢新模式，推动金融发展更好服务实体经济增长，将更多“金融活水”引入洛阳这片发展沃土。希望前海方舟资产管理有限公司充分发挥管理、资金、平台等综合专业优势，在辅导企业上市、建立多层次资本市场等方面给予洛阳更多支持，帮助洛阳补短板、强弱项、创优势，培育更多高成长企业，打造新的经济增长点，为创新引领产业转型升级培育动力强劲的“资本引擎”。

靳海涛表示，将进一步与洛阳有关部门深入对接，密切沟通，发挥专业优势、市场功能，调动更多商业资本的积极性，通过直投、辅导企业上市等方式，扶持更多洛阳企业发展壮大，带动更多企业到洛阳投资，为洛阳建强副中心、形成增长极贡献更大力量。

任丽君参加会谈。(记者 李三旺)