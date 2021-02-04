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创新驱动 产业兴区 为重振洛阳辉煌作出瀍河贡献——访瀍河区委书记陈功
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.21 08:22

　　“市第十二次党代会体现出以创新引领发展的鲜明主题，对全市‘十四五’各项工作作出战略部署，为推动美丽新瀍河建设提供了重要遵循。”近日，瀍河区委书记陈功在接受记者专访时表示，瀍河区将以市党代会精神为指引，锚定创新引领，做好结合转化，主动担当作为，倾力实干笃行，在“建强副中心、形成增长极”中奋勇争先、更加出彩。

　　在学深悟透中把握精神实质。瀍河区迅速召开区委常委(扩大)会议、新一届区“两委”委员集中培训、全区重点工作推进会等对市党代会精神进行深入学习、认真研讨。充分发挥各级党组织示范带动作用，开展“市党代会精神大家谈”“经济大讲堂”等形式多样的学习宣传活动，掀起学习宣传贯彻热潮。组织宣讲团进机关、进社区、进企业开展集中宣讲，真正使市党代会精神家喻户晓、深入人心。

　　在思想解放中强化创新引领。坚持把创新引领发展作为总战略，统筹推进观念创新、科技创新、体制创新、功能创新等各方面创新，全面激发创新活力。在全区范围内大力开展思想破冰行动，分级分类开展专题培训，学习践行沿海先行地区的新理念新思路，真正让创新成为引领美丽新瀍河高质量发展的强大动力。

　　在对标对表中推动跨越发展。聚焦“一先两园三重点”，坚定走好产城人融合发展之路，吸引更多青年到瀍河创新创业，奋力建设青年友好型城市先行区。依托58企服、颐高、联东等资源，联合河南农开、洛阳创投、国宏投资等基金，打造聚合创新资源平台，在中车、537厂等地块实施科技产业社区建设，积极开展产业共建，着力打造双碳经济产业园、健康科技产业园，加快形成“2+X”产业结构。抓好产业富民、教育先行、城市提质三项重点工作，在城市更新、教育和医疗卫生资源布局优化调整、公共服务社区化、城市微改造等方面竞位争先、走在前列。

　　在狠抓落实中展现担当作为。坚持以党建“第一责任”引领和保障发展“第一要务”，突出党建、产业、民生、城建、资金筹措“五个抓手”，激励干部躬身入局、担当作为，营造干事创业浓厚氛围。强化作风建设，推动广大党员干部沉下心、沉下身，抓创新、抓主动、抓重点、抓统筹。持续深化“十百千万·群众大走访”活动，用心用情办好教育、养老、医疗等各类民生实事，创造更高品质的幸福美好生活，在重振洛阳辉煌中作出瀍河贡献。（记者 李冰 通讯员 李志超 邓佳英）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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