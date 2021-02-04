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建美绿水青山 做大金山银山——九论学习贯彻市第十二次党代会精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2021.10.21 08:23

　　“绿水青山就是金山银山。”

　　着眼于把绿水青山建得更美、把金山银山做得更大，市第十二次党代会发出了“加快美丽洛阳建设步伐”的总动员，强调要深入践行习近平生态文明思想，以创建国家生态文明建设示范市为抓手，推动减污降碳协同增效，提升全域生态保护治理水平，让河洛大地天更蓝、地更绿、水更清、环境更美好。

　　环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福。诚然，“抬头仰望是清新的蓝，环顾四周是怡人的绿”，总是会令人心情大好，有说不尽的舒畅。生态质量就是生活质量，生态环境就是发展环境，对于一个地方而言，最大限度尊重自然，最大限度亲近自然，最大限度保护自然，实现保护与发展良性互促，就能把绿水青山变为金山银山，把生态优势转化为发展优势。

　　有山有水有文化，洛阳人无疑是幸运的。“河山拱戴，形胜甲于天下”，伊、洛、瀍、涧、黄在这片土地上流淌，伏牛山、黛眉山在这片土地上耸立，这样得天独厚的生态资源，是大自然留给我们的最好馈赠。然而，不知从何时起，我们也曾呼吸过空气污染袭来的痛，品尝过生态受损带来的苦。这些年，与全国全省一样，我们致力于打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境，空气质量综合指数改善率、城市绿化综合指数位居全省前列，但生态保护治理压力依然较大，生态文明建设依然任重道远。

　　良好的生态环境没有替代品，用之不觉，失之难存。

　　翻开这次党代会报告，无论是今后五年推动生态建设取得新成效，实现减污降碳协同增效、能源资源利用效率大幅提高、主要污染物排放总量持续减少等目标，生态环境质量改善由量变迈向质变，建成国家生态文明建设示范市，还是到2035年实现生态环境根本好转，基本建成生态强市，抑或是到本世纪中叶实现生态文明全面提升，清晰传递出一座城市狠抓生态建设的“绿色决心”与“美丽信心”。

　　由此可见，洛阳要的现代化，绝非只是经济发展的现代化，更是人与自然和谐共生的现代化。建设美丽洛阳，是一场涉及思想观念、生产方式、生活方式的系统性变革，追求的正是生态保护与经济发展的同频共振，正是生态“高颜值”与经济“高素质”的相得益彰！

　　前景越是美丽，越需要一步一个脚印去抵达。

　　站在新的历史起点上，加快美丽洛阳建设步伐，我们就要扛牢加强黄河流域生态保护治理政治责任，坚持“重在保护、要在治理”，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，加快建设黄河保护治理示范区；就要把加强南部地区生态环境保护作为事关洛阳长远发展的大事，以创建国家“两山”实践创新基地为抓手，抓好科学编制规划、推进饮用水源地周边环境综合治理、探索拓展生态产品价值实现路径等工作，让良好生态环境成为南部地区高质量发展的有力支撑；就要把推动绿色低碳循环发展作为治本之策，把制定实施碳达峰行动方案、持续削减主要污染物排放、大力发展绿色低碳高效产业统筹推进，促进经济社会发展全面绿色转型。

　　“人不负青山，青山定不负人。”

　　像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，多干保护自然、修复生态的实事，多做治山理水、显山露水的好事，我们就能让生态美景永驻洛阳，在建美绿水青山中做大金山银山！(洛平)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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