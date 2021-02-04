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嵩县以“创新引领思想观念大解放”激活创新密码
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.21 08:28

　　创新是一场敢为人先的征途，“人”是最关键的因素。

　　市第十二次党代会明确提出要把以创新引领发展作为主战略，将“以观念创新开创发展新局”列为创新引领的重要任务，强调“推进现代化建设，必须形成与现代化相适应的思想观念”。

　　为深入贯彻落实市党代会精神，嵩县第一时间谋划开展“创新引领思想观念大解放”活动，积极寻找“制约发展的思想根子原因”，着力解决创新中存在的思想僵化、思维固化问题，使谋划创新、推动创新、落实创新成为自觉行动，在全县上下刮起了一场“头脑风暴”。

　　在网上，嵩县有一个别称叫“山高县”。的确，伏牛、熊耳、外方三山环抱，全县深山区面积占95%以上，群山绵绵不仅让嵩县发展遇困，也一定程度上成为思想的重重羁绊。山高“人”为峰，创新更要“人”当先。

　　“抓牢创新牛鼻子，先让思想冲破‘牢笼’。”嵩县县委主要负责人表示，“创新引领思想观念大解放”不是空洞的，而是具体的，必须强化实践导向、问题导向，瞄准工作中的痛点难点，多问创新引领什么、多想解放哪些思想，弄清问题背后的症结，做好“结合转化”的大文章。

　　结合嵩县工作实际、干部能力短板，“创新引领思想观念大解放”活动分学习、研讨、检视、担当四个篇章，提出“七破七立”的目标任务，既要破除“漠视学习”“官本位”“看摊守成”“因循守旧”“等靠要”“安逸自满”“避责畏难”等思想，也要树立“锐意创新”“为民造福”“克难攻坚”“担当作为”“善作善成”“干事创业”等观念，打开思想解放总开关，吹响作风建设冲锋号，以知行合一的思想观念大解放，开辟高质量发展新境界。

　　有思想上的“破冰”，才会有行动上的“突围”，关键词就是“躬身入局”。

　　就在最近，嵩县召开首届乡村运营商招募大会，全县16个乡镇的党委书记轮番上阵，纷纷亮出特色“家底”， 8个乡村代表分别与运营商签订了框架协议。这些村落将借助乡村运营商之手丰富新产品、发展新业态、注入新理念，通过市场化运营，增强村落景区的旅游吸引力和市场竞争力。

　　“乡村振兴不能‘等靠要’，而是要在思想上迎难而上、在行动上再立新功。”饭坡镇党委书记赵信表示，激活乡村振兴新动能，就是要用创新的办法破解招商难、造血难、引才难、增收难，将政府的“有形之手”与市场的“无形之手”结合起来，把“美丽乡村”转化为“美丽经济”，有效激活乡村振兴的内生动力。

　　“解放思想，振兴乡村经济就是要与本地实际结合起来，充分依托生态资源优势，在创新打造别具风格、宜居宜游的美丽乡村中有所作为。”德亭镇老道沟村党支部书记王光恩说，从栽植经济林到民宿“微改造”，从昔日穷山沟到今日川谷淌银，老道沟的探索都是对创新引领发展的生动践行。

　　“我所理解的思想大解放，是用市场理念、市场思维发展特色产业、建设美丽乡村。”返乡创业优秀乡贤汪全营，在车村镇天桥沟村打造了白云小镇，结合生态资源优势，未来，白云小镇将积极顺应户外休闲消费等发展趋势，组织专业人员赴国内、国外考察先进运营经验，加强引进优秀人才，创新生态产品价值实现新模式，更好地让农村沉睡的“资源”变“资产”，把地方“小特产”做成富民“大生意”。

　　“推动县域经济‘成高原’，解放思想先要‘攀高峰’。”嵩县县政府主要负责人表示，解放思想首先要领导干部和领导班子解放思想，“关键少数”应当要，也必须要成为解放思想的引领者、敢闯敢试的先行者、大胆创新的组织者，以自己的模范带头作用引领带动一群人投身创新实践。

　　没有比人更高的山，没有比脚更长的路。创新引领思想观念大解放，激活“人”这个根本动力，激发“干”这个根本方法，在加快发展上不断探索新路，在融入大局中展现担当作为，正在让嵩县高质量发展的一池春水充分涌动起来。（记者 邱明 通讯员 王博）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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