中国石化调研组来洛调研

昨日，中国石化集团发展计划部副总经理尤侯平带领调研组来洛，就中国石化洛阳分公司百万吨乙烯项目建设事宜进行调研，并与我市举行座谈，具体研究项目用地、用能、用水等要素保障问题。

昨日，中国石化集团发展计划部副总经理尤侯平带领调研组来洛，就中国石化洛阳分公司百万吨乙烯项目建设事宜进行调研，并与我市举行座谈，具体研究项目用地、用能、用水等要素保障问题。

尤侯平对我市百万吨乙烯项目建设前期开展的深入工作，给予高度评价。他指出，中国石化把河南省作为重要发展基地，与洛阳市建立了长期稳定的合作关系。目前洛阳市针对百万吨乙烯项目，与国家、省有关部门沟通顺畅、效果良好，为项目加快推进打下了坚实基础。洛阳市拥有深厚良好的石化产业资源基础，希望双方进一步加强沟通、深化合作，锚定高质量发展方向，务实高效推动百万吨乙烯项目建设，促进当地传统产业转型升级，助力洛阳打造技术领先、链条完备的石化高端产业基地，为河南加快高质量发展、谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章作出更大贡献。

市委副书记、代市长徐衣显参加座谈会表示，百万吨乙烯项目是河南省、洛阳市高度关注、高位推进的重大项目，事关全省高端石化产业延链强链、整体发展。项目建成后将有效带动形成千亿级产业集群，填补中原及周边更广地区布局空白，推动全省石化产业转型升级发展。洛阳市牢固树立“项目为王”理念，按照中国石化和省委、省政府部署要求，从事关全局的战略高度，倾注最大力量、创造最优环境、提供最好服务，当好服务企业的“店小二”，全力争取“十四五”期间百万吨乙烯项目早开工、早建成、早投产，树立央地合作、产业共建的“新标杆”。各有关部门和孟津区要把服务百万吨乙烯项目建设作为当前重要任务，列入一把手工程，坚持常态化调度，实行专班化推进，主要负责同志亲自安排部署、亲自协调推进、亲自督导落实，确保项目顺利推进，打造服务企业、优化环境的“新典范”。希望以此次调研为契机，中石化集团能够将双方合作摆在优先位置，持续深化战略合作、深度推进，实现互利共赢、共同发展。

侯占国参加相关活动。(记者 李三旺)