洛阳市人社部门在嵩县开展职称服务进基层活动 196名乡土人才喜获职称证书

“从没想到过，咱农民也能评职称！”昨日，在嵩县陆浑镇移民干部培训中心，54岁农民石灵水激动地说。

“从没想到过，咱农民也能评职称！”昨日，在嵩县陆浑镇移民干部培训中心，54岁农民石灵水激动地说。

当日，市人社局开展职称服务进基层活动，现场宣讲职称政策、办理职称代码登记、受理申报材料，并为符合条件的农村青年人才、民间艺术人才、新型职业农民办理初级职称。

石灵水家住陆浑镇，目前在嵩县德亭镇开办农业合作社，带领乡亲们发展食用菌种植项目。十几年来，他一边摸索自学，一边到外地学习，在食用菌种植方面有所建树，成为一名乡土专家，还被选为嵩县首批乡贤。

“以前总觉得，评职称是企事业单位专业技术人员的事，离咱们农民很远。现在赶上了好政策，让我们也获得了评职称的机会。”石灵水说，这次能够评上助理农艺师职称，既是组织上对他在技术上的认可，也是对他在工作上的激励。

今年36岁的王星磊家住嵩县县城，从事传统泥塑艺术行业已有20余年。昨日，他获得了初级艺术师职称。“人社部门上门为我们宣讲政策、办理职称，真是太方便啦！”王星磊说，这次能够获得职称，让他对传承和弘扬好民间艺术更有信心。

市人社局此次开展的职称服务进基层活动，受到群众热烈欢迎，现场共受理申报材料263份，共有196名乡土人才喜获职称证书。

据介绍，市人社局此次在嵩县开展职称服务进基层活动，为返乡乡贤、青年人才、民间艺术人才、新型职业农民等农村各类人才提供便捷、高效的职称评价服务，是深入学习贯彻习近平总书记关于人才工作的系列重要讲话精神、市第十二次党代会精神和全市乡村振兴工作会议精神，落实人社惠企、人社惠才、人才强市、服务为先相关政策的具体行动。

市人社局有关负责人表示，他们希望通过这次活动，能够帮助返乡乡贤、新型职业农民、青年人才、民间艺术人才和农村合作社中的专业技术人员进一步明确发展方向，帮助民营企业培育人才、尊重人才、留住人才，更好发挥人才评价“指挥棒”作用，为我市开创乡村振兴新局面贡献力量。下一步，市人社局将继续聚焦“我为群众办实事”“万人助万企”等活动，进一步提升服务水平，创新服务方式，在其他县区和城市企业持续开展职称服务进基层活动，为建强副中心、形成增长极，在现代化新征程中重振洛阳辉煌贡献力量。(记者 郭秩铭 邱明 通讯员 彭世赞 文/图)

>>相关链接

哪些农业技术人才、民间艺术人才可以申报职称？

根据相关规定，全省事业单位、涉农企业、农业生产经营主体(农民专业合作社、家庭农场、农业社会化服务组织等)中，从事农学、植物保护、园艺、土壤肥料、农村能源、畜牧、兽医(含中兽医)、水产、农业机械化等9个专业的专业技术人员可申报农业系列职称。

●其中，农学、植物保护、园艺、土壤肥料、农村能源、农业机械化方面的专业初级、中级、副高级、高级职称名称分别为助理农艺师、农艺师、高级农艺师、正高级农艺师；

●畜牧、兽医(含中兽医)、水产专业方面的初级、中级、副高级、高级职称名称分别为助理畜牧(兽医、水产)师、畜牧(兽医、水产)师、高级畜牧(兽医、水产)师、正高级畜牧(兽医、水产)师。

全省从事文化艺术生产活动或以此为创收对象的民间艺人可申报民间艺术人才职称。

民间艺术人才职称评定专业包括民间戏剧、民间曲艺、民间杂技魔术、民间音乐、民间舞蹈、民间美术、民间工艺技艺等7大类，民间艺术人才职称分为初级艺术师、中级艺术师、高级艺术师3个级别。(郭秩铭 邱明)