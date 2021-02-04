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有人调侃，看来颜值就是生产力啊，长得好看的人是女娲亲手捏出来的“精品”，容易获得各种资源；长相普通的人则是女娲随手甩泥甩出来的“流水线作品”，必须加倍努力，才能获得成功。

玩笑归玩笑，可见女娲造人的神话多么深入人心。

女娲是中国上古时期的创世神、造物神，神通广大，法力无边，被华夏儿女奉为大地之母、万物之母。

在历史上某些时期，女娲还被尊为“三皇五帝”中的“三皇”之一，以人类君主的形象、身份存在。史载，她的主要活动区域在河洛地区。洛阳一带散布着许多女娲庙，有的伏羲庙也供奉着女娲。

女神降临 造人补天

人类是怎么诞生的？东西方文化有着不同解读。在西方神话中，人类源于上帝之手，上帝先创造了男人亚当，又用亚当的肋骨造出了女人。在东方的传说里，人类是女娲创造的。

相传，在女娲诞生之前，无神无人。女娲在混沌中降临，创造世间万物：正月初一造鸡，初二造狗，初三造猪，初四造羊，初五造牛，初六造马，初七才造人。正月初七由此被民间称为“人日”。

洛阳偃师、孟津一带流传的女娲造人传说质朴动人。民间村妇给孩子们讲述着祖祖辈辈流传下来的神话：女娲看到天上有日月星辰，地上有山川河流、飞禽走兽、花鸟鱼虫，就是没有会说话的生灵，感到很孤单，希望有人来做伴。

她走过黄河边，看见了自己在河中的美丽倒影，灵机一动，抓起一团黄泥，照着自己的模样，捏出了一个人。

泥人活了，开口喊她“妈妈”。女娲高兴极了，又捏了许多人。后来她嫌手工捏人慢，索性拿一条绳子在泥坑中一搅，再凌空一甩，泥点四溅，落地成人，活蹦乱跳。

后来，水神共工与人类首领颛顼(也有说是祝融)大战，共工怒撞不周山，震断了擎天柱，顷刻间天塌地陷，洪水滔天，日月无光，群星失色，四季不再循环，人类面临劫难。

危急关头，女娲不忍见人类受苦，全力收拾烂摊子。她辛辛苦苦炼出五色石，补好了天上的大窟窿；又取下了神鳖的四条腿，撑起了大地的四角；然后还打败了兴风作浪的黑龙，平息了水患。

终于，日月恢复了光芒，群星重新璀璨，人类过上了太平日子。