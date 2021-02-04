洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

女神是怎么诞生的
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2021.10.21 08:09

　　前一阵，有人搞了一个统计，说是漂亮男女的职场收入比普通人高一截。网民热议，褒贬不一。

　　有人调侃，看来颜值就是生产力啊，长得好看的人是女娲亲手捏出来的“精品”，容易获得各种资源；长相普通的人则是女娲随手甩泥甩出来的“流水线作品”，必须加倍努力，才能获得成功。

　　玩笑归玩笑，可见女娲造人的神话多么深入人心。

　　女娲是中国上古时期的创世神、造物神，神通广大，法力无边，被华夏儿女奉为大地之母、万物之母。

　　在历史上某些时期，女娲还被尊为“三皇五帝”中的“三皇”之一，以人类君主的形象、身份存在。史载，她的主要活动区域在河洛地区。洛阳一带散布着许多女娲庙，有的伏羲庙也供奉着女娲。

　　女神降临　造人补天

　　人类是怎么诞生的？东西方文化有着不同解读。在西方神话中，人类源于上帝之手，上帝先创造了男人亚当，又用亚当的肋骨造出了女人。在东方的传说里，人类是女娲创造的。

　　相传，在女娲诞生之前，无神无人。女娲在混沌中降临，创造世间万物：正月初一造鸡，初二造狗，初三造猪，初四造羊，初五造牛，初六造马，初七才造人。正月初七由此被民间称为“人日”。

　　洛阳偃师、孟津一带流传的女娲造人传说质朴动人。民间村妇给孩子们讲述着祖祖辈辈流传下来的神话：女娲看到天上有日月星辰，地上有山川河流、飞禽走兽、花鸟鱼虫，就是没有会说话的生灵，感到很孤单，希望有人来做伴。

　　她走过黄河边，看见了自己在河中的美丽倒影，灵机一动，抓起一团黄泥，照着自己的模样，捏出了一个人。

　　泥人活了，开口喊她“妈妈”。女娲高兴极了，又捏了许多人。后来她嫌手工捏人慢，索性拿一条绳子在泥坑中一搅，再凌空一甩，泥点四溅，落地成人，活蹦乱跳。

　　后来，水神共工与人类首领颛顼(也有说是祝融)大战，共工怒撞不周山，震断了擎天柱，顷刻间天塌地陷，洪水滔天，日月无光，群星失色，四季不再循环，人类面临劫难。

　　危急关头，女娲不忍见人类受苦，全力收拾烂摊子。她辛辛苦苦炼出五色石，补好了天上的大窟窿；又取下了神鳖的四条腿，撑起了大地的四角；然后还打败了兴风作浪的黑龙，平息了水患。

　　终于，日月恢复了光芒，群星重新璀璨，人类过上了太平日子。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·70岁母亲声音颤，儿子急得坐不住了
  • ·头晕呕吐、走不稳路 他患了脑干胶质瘤
  • ·气得胃疼真是病！ 心情不爽牵连肠胃
    		•
    只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
    只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
    只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
        洛阳人对陆浑水库非常熟悉，但您是否知道陆浑村呢？陆浑村离陆浑水库不远，属于田湖镇。依托南陆浑故城遗址...
  • ·曾是三国养马地 如今成了网红村
  • ·这份洛阳“银杏黄”观赏攻略奉上，霜降后去打卡刚刚好
  • ·走进薄姬岭 一日阅千年
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    “筑巢引凤”打造“青...
    趣味运动会 老年人玩出...
    高新区丰李镇崔昆明：...
    洛阳86岁老人回忆：设...
    精彩热帖

    重阳闻菊香 登高致远方

    秋风牡丹

    小翠

    云冈石窟
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605