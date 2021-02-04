非医疗机构不得以治病为目的实施中医推拿、按摩等

近日，我市对百余项中医医疗服务价格进行调整，其中涉及的小儿推拿、拔罐等项目引发市民关注。

近日，我市对百余项中医医疗服务价格进行调整，其中涉及的小儿推拿、拔罐等项目引发市民关注。市场上的小儿推拿店繁多，和医院的推拿有什么不同？昨日，记者走访市场多家推拿店，请专家及主管部门为大家释疑。

走访：市场上小儿推拿店繁多，有经营者称“可治病”

昨日，记者在地图软件搜索“小儿推拿”发现，“小儿推拿馆”“小儿保健中心”“小儿推拿中心”繁多，单次小儿推拿服务价格从数十元到上百元。

记者在洛龙区长兴街与展览路交叉口附近的一家小儿推拿店内看到，两名6岁左右的孩子正接受小儿推拿服务。该店挂着“本店为保健调理机构，概不承诺包治百病”的标语，经营者向记者表示：“店里的推拿师都是专业医师，可以帮孩子调理体质，体质好，病也就少了。”不过，记者随后查看该店经营范围发现，除了小儿推拿、养生保健服务，还包括儿童玩具销售，属于居民服务业，并没有医疗或诊疗资质。

记者在牡丹大道湖滨苑小区附近看到，一家名为“小儿推拿”的门店在落地窗上贴着“治疗小儿感冒、发热、积食、厌食、便秘”等字样，但其经营范围仅有保健按摩服务。

专家：有病痛症状要及时就医，市场上推拿多以保健为主

对于记者的走访情况，市中医院针灸推拿科副主任中医师孙婵娟说，不能否认，市场上的一些小儿推拿和保健店确实可以调理身体，但不能盲目体验。“如果平常劳累想要放松，可以前往正规门店，若身体出现病痛症状，则必须尽快到医院就医，接受专业治疗。”孙婵娟说。

在市中医院，李女士向记者讲述了她带孩子去推拿店的经历。“孩子3岁多，肠胃一直不好，听说推拿店能治疗小儿积食，我就带孩子去做了推拿，谁知花200多元做了两次推拿仍不见好，赶紧带孩子来医院。”李女士说，在医院的专业医师推拿后，孩子明显好转。另一名患儿家长在小儿推拿店购买过膏药，为孩子敷上后导致孩子局部过敏。

对此，孙婵娟说，不管是小儿推拿还是成人调理保健，都要遵循适度原则，市面上的推拿多以保健为主，可以加速身体代谢，适度情况下可以补阳气、增加体力。如果机构人员不专业，则有可能造成身体气血亏损，从而引起不适。