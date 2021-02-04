洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

非医疗机构不得以治病为目的实施中医推拿、按摩等
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.21 08:14

　　近日，我市对百余项中医医疗服务价格进行调整，其中涉及的小儿推拿、拔罐等项目引发市民关注。市场上的小儿推拿店繁多，和医院的推拿有什么不同？昨日，记者走访市场多家推拿店，请专家及主管部门为大家释疑。

　　走访：市场上小儿推拿店繁多，有经营者称“可治病”

　　昨日，记者在地图软件搜索“小儿推拿”发现，“小儿推拿馆”“小儿保健中心”“小儿推拿中心”繁多，单次小儿推拿服务价格从数十元到上百元。

　　记者在洛龙区长兴街与展览路交叉口附近的一家小儿推拿店内看到，两名6岁左右的孩子正接受小儿推拿服务。该店挂着“本店为保健调理机构，概不承诺包治百病”的标语，经营者向记者表示：“店里的推拿师都是专业医师，可以帮孩子调理体质，体质好，病也就少了。”不过，记者随后查看该店经营范围发现，除了小儿推拿、养生保健服务，还包括儿童玩具销售，属于居民服务业，并没有医疗或诊疗资质。

　　记者在牡丹大道湖滨苑小区附近看到，一家名为“小儿推拿”的门店在落地窗上贴着“治疗小儿感冒、发热、积食、厌食、便秘”等字样，但其经营范围仅有保健按摩服务。

　　专家：有病痛症状要及时就医，市场上推拿多以保健为主

　　对于记者的走访情况，市中医院针灸推拿科副主任中医师孙婵娟说，不能否认，市场上的一些小儿推拿和保健店确实可以调理身体，但不能盲目体验。“如果平常劳累想要放松，可以前往正规门店，若身体出现病痛症状，则必须尽快到医院就医，接受专业治疗。”孙婵娟说。

　　在市中医院，李女士向记者讲述了她带孩子去推拿店的经历。“孩子3岁多，肠胃一直不好，听说推拿店能治疗小儿积食，我就带孩子去做了推拿，谁知花200多元做了两次推拿仍不见好，赶紧带孩子来医院。”李女士说，在医院的专业医师推拿后，孩子明显好转。另一名患儿家长在小儿推拿店购买过膏药，为孩子敷上后导致孩子局部过敏。

　　对此，孙婵娟说，不管是小儿推拿还是成人调理保健，都要遵循适度原则，市面上的推拿多以保健为主，可以加速身体代谢，适度情况下可以补阳气、增加体力。如果机构人员不专业，则有可能造成身体气血亏损，从而引起不适。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·70岁母亲声音颤，儿子急得坐不住了
  • ·头晕呕吐、走不稳路 他患了脑干胶质瘤
  • ·气得胃疼真是病！ 心情不爽牵连肠胃
    		•
    只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
    只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
    只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
        洛阳人对陆浑水库非常熟悉，但您是否知道陆浑村呢？陆浑村离陆浑水库不远，属于田湖镇。依托南陆浑故城遗址...
  • ·曾是三国养马地 如今成了网红村
  • ·这份洛阳“银杏黄”观赏攻略奉上，霜降后去打卡刚刚好
  • ·走进薄姬岭 一日阅千年
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    “筑巢引凤”打造“青...
    趣味运动会 老年人玩出...
    高新区丰李镇崔昆明：...
    洛阳86岁老人回忆：设...
    精彩热帖

    重阳闻菊香 登高致远方

    秋风牡丹

    小翠

    云冈石窟
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605