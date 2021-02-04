洛阳将实施乡镇（街道）领导干部普遍直接联系群众制度

近日，洛阳市委组织部下发《关于建立乡镇(街道)领导干部普遍直接联系群众制度的实施意见》(下称《意见》)，提出全市各乡镇(街道)领导干部要全部参与直接联系群众工作，密切党群干群关系，解决联系服务群众“最后一米”，促进基层和谐稳定。

近日，洛阳市委组织部下发《关于建立乡镇(街道)领导干部普遍直接联系群众制度的实施意见》(下称《意见》)，提出全市各乡镇(街道)领导干部要全部参与直接联系群众工作，密切党群干群关系，解决联系服务群众“最后一米”，促进基层和谐稳定。

洛阳市第十二次党代会提出，要建立乡镇(街道)领导干部普遍直接联系群众制度，健全基层便民服务体系，强化基层党组织服务功能。《意见》指出，要坚持联系群众全覆盖，各乡镇(街道)领导干部要全部参与直接联系群众工作，与每个村(社区)及每户群众、驻村(社区)各类单位都要联系；要坚持联系群众更直接，乡镇(街道)领导干部要走进村(社区)，深入群众，面对面听取群众意见；要坚持联系群众常态化，固定联系人员、固定联系时间、固定联系地点、固定联系方式以及固定意见建议处理流程，确保直接联系群众工作常态化。

《意见》要求，各乡镇(街道)领导班子成员每人固定直接联系至少1个村(社区)，规模较大的村(社区)、重点村(社区)由乡镇(街道)主要领导直接联系。每名领导班子成员至少直接联系每个村(社区)5户以上困难群众或重点人群。每个村(社区)要成立驻点联系团队和辅助联系团队，驻点联系团队要有2至3名相对固定的成员，由乡镇(街道)领导干部牵头负责，明确1名乡镇(街道)干部为团队联络员；辅助联系团队由村(社区)党组织书记牵头，“两委”班子成员、志愿人员等组成，配合驻点联系团队做好联系服务工作。每次到村(社区)开展直接联系群众活动，乡镇(街道)领导干部、联络员、村(社区)党组织书记必须参加。

《意见》明确，乡镇(街道)领导干部直接联系群众的主要任务是主动与群众交朋友、“结亲戚”，及时准确向群众宣传、宣讲党的路线方针政策，了解社情民意，积极听取群众的意见建议，形成和谐融洽的党群干群关系。各县(区)每周确定一个工作日为固定驻点联系日，除急难险重情况外，县乡两级原则上不在当日安排重大会议，乡镇(街道)领导干部和驻点联系团队成员全部到村(社区)联系服务群众。活动一般安排在村(社区)党群服务中心开展，对行动不便人员，每月至少上门联系服务1次。

《意见》强调，各乡镇(街道)要结合实际，灵活开展形式多样、亲切务实的联系群众活动。乡镇(街道)领导干部及联系团队成员要当面接待群众，确保反映情况的群众全部得到接待。联系群众过程中收集到的问题要及时汇总、建立台账、跟进办理，办理结果要通过适当方式及时反馈群众。对群众反映的问题，能够现场解决的现场解决，不能现场解决的报请有关部门按程序办理，切实为群众解难题、办实事。

洛阳市委组织部相关负责人表示，下一步将严格督查乡镇(街道)领导干部直接联系群众制度执行落实情况，重点检查乡镇(街道)领导干部驻点联系情况、村(社区)驻点联系场所落实情况、群众反映问题办理情况等，督查考核和评议结果作为乡镇领导干部评优评先、选拔使用的重要依据，促进领导干部作风转变，确保联系群众取得实效。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 苗黎明）