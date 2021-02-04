符合这些条件的洛阳企业可申报2022年度省市重点建设项目

洛报融媒记者20日从洛阳市发改委获悉，2022年省市重点建设项目选报工作正式启动。我市将加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，谋划实施一批变革性、牵引性、标志性重大项目，以源源不断的项目建设，为建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌提供有力支撑。

洛报融媒记者20日从洛阳市发改委获悉，2022年省市重点建设项目选报工作正式启动。我市将加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，谋划实施一批变革性、牵引性、标志性重大项目，以源源不断的项目建设，为建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌提供有力支撑。 洛报融媒记者20日从洛阳市发改委获悉，2022年省市重点建设项目选报工作正式启动。我市将加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，谋划实施一批变革性、牵引性、标志性重大项目，以源源不断的项目建设，为建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌提供有力支撑。 抓好项目遴选是搞好重点项目建设的基础。洛报融媒记者了解到，2022年省市重点建设项目将适当提高重点项目进入门槛和标准，主要突出以下重点：按照“有限资源保重点”原则，重点选列纳入国家和省级规划或发展战略的项目；能够支撑带动国家布局我省的重大战略规划、战略平台加快实施的项目；省市级层面主导的重大项目、跨区域跨行业项目、对各地区域发展影响特别重大的项目；各领域行业龙头型、标志性项目和重大创新引领性项目；扩大有效投资提高全要素生产率的重大项目等。 拟选列重点项目按行业分为：创新驱动能力提升项目、新型基础设施建设项目、新型城镇化项目、重大基础设施项目、产业结构优化升级项目、生态环保项目、民生和社会事业项目，按照实施进度分为竣工、续建、拟开工、前期项目4种。 其中—— 创新驱动能力提升领域 主要围绕建设国家创新高地目标，推动郑洛新国家自主创新示范区提质发展等选列一批重大支撑项目。重点选列国家和省级实验室体系建设、高端创新平台体系建设、高校和科研院所创新能力建设、双创载体建设、企业研发平台建设等方面的重大项目，尤其是国家重大科技专项、国家级创新平台、创新创业基地等重大项目。 新型基础设施领域 主要围绕全方位打造数字强省，加快构建以通信网络为基础、以数据和计算设施为核心、以融合基础设施为突破的新型数字基础设施体系等选列一批重大支撑项目。重点选列5G、新型智慧城市基础设施及智慧化应用、人工智能、云计算大数据中心、物联网、网络安全、产业数字化、智慧交通等方面的重大项目。 新型城镇化领域 主要围绕推进提级扩能洛阳副中心城市、加强中原城市群城市间合作、打造核心引擎、建设韧性城市等选列一批重大支撑项目。聚焦“里子工程”“避险工程”、生态水系、城市管网、地下综合管廊等重大项目。 重大基础设施领域 主要围绕推动交通区位优势向枢纽经济优势转变，加快构建现代交通网络，塑造流通经济新优势选列一批重大支撑项目。重点选列铁路、高速公路、干线公路、机场、内河航运、交通枢纽等重大工程，以及低碳高效的能源、水利等重大项目。 下一页 尾页 [1] [2]