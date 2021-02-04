通报！洛阳违规校外培训机构名单来了

为促进我市“双减”政策落实，根据中共洛阳市委教育工作领导小组的安排部署，市教育局组成督导组对各县区培训机构落实“双减”政策情况进行了督导检查。

洛阳市校外培训机构检查情况通报

为促进我市“双减”政策落实，根据中共洛阳市委教育工作领导小组的安排部署，市教育局组成督导组对各县区培训机构落实“双减”政策情况进行了督导检查。现将有关情况通报如下：

一、基本情况

近期以来，各县区积极行动，按照“双减”工作要求，对本辖区开展广泛巡查活动。西工区组织市场监管、公安、教育对学科类培训机构开班情况进行排查；偃师区“双减”工作领导小组组织教体、住建、民政等职能部门对校外培训机构国庆期间落实“双减”工作情况进行暗访；涧西区教体局组成六个巡查组对辖区内培训机构进行巡查；瀍河区教体局组成暗访组对校外培训机构落实“双减”政策情况进行暗访；汝阳县召开“双减”工作协调机制会议，部署节假日培训机构监管工作；伊川县坚持每天巡查暗访，确保学科类培训机构节假日期间不开班开课。

通过群众提供举报线索、各县区自查、暗访组暗访等形式的检查，累计检查各类校外培训机构1400余家，查处违规培训机构86所，其中，撤销7家培训机构办学许可证，6家培训机构被移出白名单，责令79家培训机构立即停止违规办学活动，约谈86家培训机构负责人。

二、存在的问题

(一)部分机构证照不齐全。虽然各县区加大了整改力度，规范审批了一批培训机构，但是督查中，仍然有相当一部分校外培训机构证照不全，一部分没有教育行政部门颁发的办学许可证，少部分在市场监管部门登记为午托机构，实际又从事教育辅导培训，属超审批范围的违规办学行为。

(二)安全隐患问题仍然存在。绝大部分培训机构租用商业门点，场地比较宽敞，但也有部分吃住培训在一起，消防设施不齐全，消防通道不畅通，消防器材没有按照标准数量配备，消防器材验收不合格等问题，部分培训机构装修和活动材料多为易燃物，极易引起火灾。有的培训机构与整栋楼一起办理消防手续，也有整栋楼未进行消防验收投入使用，存在安全隐患。个别机构人员密度大，没有逃生线路图，校外培训机构普遍缺少专职安全管理人员。

(三)办学行为不规范。全市绝大多数校外培训机构能在办学条件、办学行为、广告宣传等方面严格按照“双减”政策规定执行，特别是在节假日、休息日能够按照规定不开班、不上课，如洛阳思尔源教育培训中心有限公司、瀍河凯瑞教育培训中心、偃师聚能教育培训学校、汝阳至优培训学校、洛龙艾斯教育等机构都能够严格落实“双减”工作规定。但有个别培训机构无视中央政策规定，顶风违纪，在节假日、休息日违规开班开课，甚至无证经营。违规校外培训机构名单见附件。

三、工作要求

(一)进一步加强政策宣传。各县区要将规范校外培训的政策告知培训机构、教师、学生、家长。让培训机构知道政策，遵守先证后照、证照一致的要求，不得无证无照经营，不得超范围经营；大力宣传科学的教育理念，宣传过度教育的危害等，减轻社会的教育焦虑，为“培训热”降温，帮助家庭作出正确的教育选择，让家长理性对待孩子的学业和发展。

(二)开展联合执法，强化整治力度。各县区要进一步夯实监管主体责任，全面加强日常监管，要联合公安、民政、人社、卫健、市场监督、消防、各街道办等多部门组成联合执法工作小组,深度净化校外培训市场,规范办学行为,维护好良好教育生态,切实保证“双减”工作各项政策措施落实见效。对无证经营、扰乱校外培训市场秩序的机构要全面取缔关停,并列入黑名单

(三)落实“黑白名单”制度。各县区要认真落实《黑白名单》制度,及时公布无不良行为校外培训机构名单和有安全隐患、无资质和不良行为的校外培训机构名单,为群众选择校外培训提供参考。

违规校外培训机构名单

来源：洛阳市教育局