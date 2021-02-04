洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

通报！洛阳违规校外培训机构名单来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.20 18:41

　　洛阳市校外培训机构检查情况通报

　　为促进我市“双减”政策落实，根据中共洛阳市委教育工作领导小组的安排部署，市教育局组成督导组对各县区培训机构落实“双减”政策情况进行了督导检查。现将有关情况通报如下：

　　一、基本情况

　　近期以来，各县区积极行动，按照“双减”工作要求，对本辖区开展广泛巡查活动。西工区组织市场监管、公安、教育对学科类培训机构开班情况进行排查；偃师区“双减”工作领导小组组织教体、住建、民政等职能部门对校外培训机构国庆期间落实“双减”工作情况进行暗访；涧西区教体局组成六个巡查组对辖区内培训机构进行巡查；瀍河区教体局组成暗访组对校外培训机构落实“双减”政策情况进行暗访；汝阳县召开“双减”工作协调机制会议，部署节假日培训机构监管工作；伊川县坚持每天巡查暗访，确保学科类培训机构节假日期间不开班开课。

　　通过群众提供举报线索、各县区自查、暗访组暗访等形式的检查，累计检查各类校外培训机构1400余家，查处违规培训机构86所，其中，撤销7家培训机构办学许可证，6家培训机构被移出白名单，责令79家培训机构立即停止违规办学活动，约谈86家培训机构负责人。

　　二、存在的问题

　　(一)部分机构证照不齐全。虽然各县区加大了整改力度，规范审批了一批培训机构，但是督查中，仍然有相当一部分校外培训机构证照不全，一部分没有教育行政部门颁发的办学许可证，少部分在市场监管部门登记为午托机构，实际又从事教育辅导培训，属超审批范围的违规办学行为。

　　(二)安全隐患问题仍然存在。绝大部分培训机构租用商业门点，场地比较宽敞，但也有部分吃住培训在一起，消防设施不齐全，消防通道不畅通，消防器材没有按照标准数量配备，消防器材验收不合格等问题，部分培训机构装修和活动材料多为易燃物，极易引起火灾。有的培训机构与整栋楼一起办理消防手续，也有整栋楼未进行消防验收投入使用，存在安全隐患。个别机构人员密度大，没有逃生线路图，校外培训机构普遍缺少专职安全管理人员。

　　(三)办学行为不规范。全市绝大多数校外培训机构能在办学条件、办学行为、广告宣传等方面严格按照“双减”政策规定执行，特别是在节假日、休息日能够按照规定不开班、不上课，如洛阳思尔源教育培训中心有限公司、瀍河凯瑞教育培训中心、偃师聚能教育培训学校、汝阳至优培训学校、洛龙艾斯教育等机构都能够严格落实“双减”工作规定。但有个别培训机构无视中央政策规定，顶风违纪，在节假日、休息日违规开班开课，甚至无证经营。违规校外培训机构名单见附件。

　　三、工作要求

　　(一)进一步加强政策宣传。各县区要将规范校外培训的政策告知培训机构、教师、学生、家长。让培训机构知道政策，遵守先证后照、证照一致的要求，不得无证无照经营，不得超范围经营；大力宣传科学的教育理念，宣传过度教育的危害等，减轻社会的教育焦虑，为“培训热”降温，帮助家庭作出正确的教育选择，让家长理性对待孩子的学业和发展。

　　(二)开展联合执法，强化整治力度。各县区要进一步夯实监管主体责任，全面加强日常监管，要联合公安、民政、人社、卫健、市场监督、消防、各街道办等多部门组成联合执法工作小组,深度净化校外培训市场,规范办学行为,维护好良好教育生态,切实保证“双减”工作各项政策措施落实见效。对无证经营、扰乱校外培训市场秩序的机构要全面取缔关停,并列入黑名单

　　(三)落实“黑白名单”制度。各县区要认真落实《黑白名单》制度,及时公布无不良行为校外培训机构名单和有安全隐患、无资质和不良行为的校外培训机构名单,为群众选择校外培训提供参考。

　　违规校外培训机构名单

来源：洛阳市教育局
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·70岁母亲声音颤，儿子急得坐不住了
  • ·头晕呕吐、走不稳路 他患了脑干胶质瘤
  • ·气得胃疼真是病！ 心情不爽牵连肠胃
    		•
    只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
    只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
    只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
        洛阳人对陆浑水库非常熟悉，但您是否知道陆浑村呢？陆浑村离陆浑水库不远，属于田湖镇。依托南陆浑故城遗址...
  • ·曾是三国养马地 如今成了网红村
  • ·这份洛阳“银杏黄”观赏攻略奉上，霜降后去打卡刚刚好
  • ·走进薄姬岭 一日阅千年
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    “筑巢引凤”打造“青...
    趣味运动会 老年人玩出...
    高新区丰李镇崔昆明：...
    洛阳86岁老人回忆：设...
    精彩热帖

    重阳闻菊香 登高致远方

    秋风牡丹

    小翠

    云冈石窟
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605