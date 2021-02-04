【寻访最美古树】快来一睹“美人松”“藤恋树”的风采吧

美，在人们意识里是一种难以名状的情感，更是物与心的融合。目之所见，好看为美；心有所感，满意为美。寻访最美古树的旅程中，有的树带给人震撼，有的树传递着乡愁，有的树凝结着历史，还有的则散发着连绵不尽的美的气质，令人沉浸、陶醉……

美，在人们意识里是一种难以名状的情感，更是物与心的融合。目之所见，好看为美；心有所感，满意为美。寻访最美古树的旅程中，有的树带给人震撼，有的树传递着乡愁，有的树凝结着历史，还有的则散发着连绵不尽的美的气质，令人沉浸、陶醉……

今天，洛报融媒记者联合洛阳市林业局带您走近栾川“美人松”、伊川“藤恋树”、新安“樱桃树王”、宜阳“情侣银杏”，感受古树蕴含的形象之美、爱情之美、味觉之美。

【栾川“美人松”】

●树龄：约500年

●地址：栾川县秋扒乡秋扒村

在众多的松科树种中，白皮松因枝干通体白色、树形优美而得名，有着“松中皇后”的美誉。在伏牛山深处的秋扒村，一棵树龄500多年、树高26米的白皮松亭亭玉立、风姿绰约，被称为“美人松”。它最耀眼处，在于其高挑的树身、白色的枝干和剥落形成的鳞状树皮，斑斓闪烁，无比俊秀。

在古代，白皮松常被植于园林和寺庙。明朝张著《白松诗》有云：“寺门烟雨里，混做白龙看。”据考证，秋扒白皮松栽于明朝正德年间，且就在一座古庙内。寺庙清末荒废，后改成村办学校，白皮松也伴随了很多人的成长。如今，乡亲们把“美人松”保护起来，时常也有爱树之人慕名前来，一睹芳容。