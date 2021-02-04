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最高100万元！洛阳自创区技术交易奖励开始申报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.20 18:10

　　20日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，洛阳自创区技术交易奖励申报工作日前启动，鼓励企业引进先进技术成果在自创区转移转化，符合条件的单位可及时申报。

　　奖励政策

　　财政采取后补助的方式，对引进转化先进技术和成果以及合作开发的项目，按技术成果实际交易额的20%对技术承接单位给予补助，最高可补助100万元。

　　申报条件

　　引进先进技术成果和合作开发项目实施地在我市；

　　申请奖励的引进先进技术成果、合作开发项目具有良好的市场应用前景，符合我市的产业发展方向；

　　双方签订的技术转让合同(专利权转让)、技术开发合同(合作开发)需经技术合同认定登记机构认定登记，并已发生相关技术交易费用；

　　技术来源清晰，无知识产权权属纠纷等。

　　申报材料

　　洛阳自创区(“一核四区”)技术交易奖励申报书；经认定的技术合同原件和复印件；技术转让(专利权转让)合同需提供相关知识产权权属转让的证明材料等。

　　申报材料需于11月2日前报送至洛阳市技术市场服务中心，咨询电话63935441。(洛报融媒记者 戚帅华 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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