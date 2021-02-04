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误以为民警放走“嫌疑人”接连投诉 真凶落网后上门向民警道歉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.20 18:13

　　“真对不起，是我误解你们了！”近日，嵩县一名盗窃案受害人从派出所领走近4万元赔付款时，拉着民警的手久久不愿松开。

　　事情还要从8月份说起。

　　8月14日凌晨，嵩县县城某酒行玻璃店门被破坏，被盗价值近4万的茅台酒。

　　酒行门店负责人报警后，嵩县公安局何村派出所民警石滨屹等人迅速赶到现场调查。在酒行，该负责人回放了店内外的监控录像，不容置疑地说：“你们看，这5个人分成两拨，案发前先后出现在店门口，肯定是他们干的。”

　　民警一边安抚受害人情绪，一边迅速展开侦破。就在民警调查期间，受害人把一个未成年男孩强行带至何村派出所，还对民警说：“他那天早上到我们酒行门口踩点，今天被我在街头撞见了，现在交给你们，等你们破案了。”

　　民警通过这名男孩找到了当时与他同行的另外两人。经过讯问和查证，他们都是嵩县人，前一天晚上一起玩耍后闲逛至次日凌晨，他们恰好在酒行门口遇见了偷酒的两名嫌疑，双方并不认识。

　　当办案民警将调查结果告知给受害人时，受害人情绪激动，并不认可这一结果。一周后，他把办案民警投诉到了嵩县公安局督察大队，认为何村派出所徇私枉法，把“嫌疑人”放了。

　　9月2日下午，正在伊川县侦查案件的何村派出所所长郭志勇和石滨屹接到嵩县公安局督察大队通知，要求他们以书面形式报送情况。

　　面对当事人的误解，郭志勇和石滨屹一边向上级说明情况，一边加班加点工作：“尽快破案，抓住嫌疑人，让事实说话。”

　　就在他们第5次到伊川县调查该案时，受害人又向市公安局督察支队投诉。

　　就这样，民警们背着“放走嫌疑人”的投诉，背着受害人的误解和埋怨，继续走在破案的路上。

　　很快，民警的付出收获回报，成功锁定了一名嫌疑人。正值国庆节假期，石滨屹放弃休息，两次到伊川县找嫌疑人父亲，经过释法明理，说服他劝儿子归案。

　　10月9日6时许，民警获悉嫌疑人回家的线索后，立即赶赴伊川将其抓获。很快，另一名嫌疑人随之落网。经讯问，两名嫌疑人对8月14日凌晨盗窃嵩县受害人茅台酒的犯罪事实供认不讳。

　　当民警把这一结果告知受害人时，受害人高兴之余，对民警愧疚不已。

　　案件虽然告破，但两名嫌疑人均是未成年人，没有赔付能力。民警又费尽周折劝说两名嫌疑人的家长对受害人进行赔偿。

　　11日，受害人从何村派出所领走近4万元赔付款时，出现了文章开头的一幕场景。

　　第二天一早，受害人把一面锦旗送到何村派出所，对公安机关、对民警们表示感谢与歉意。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 胡晓）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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