追寻先烈足迹，洛阳网短视频《旗帜》获奖！

近日，第二届“追寻先烈足迹”短视频网上征集展示活动顺利开展。经初评、网上投票和终评，评选出“机构推选优秀作品”(50部)、“网络人气优秀作品”(50部)。

近日，第二届“追寻先烈足迹”短视频网上征集展示活动顺利开展。经初评、网上投票和终评，评选出“机构推选优秀作品”(50部)、“网络人气优秀作品”(50部)。

涧西区委、洛阳网联合制作微电影《旗帜》获评“机构推选优秀作品”。

第二届“追寻先烈足迹”短视频征集展示活动由中央网信办网络社会工作局、退役军人事务部褒扬纪念司、国家文物局革命文物司、国家档案局办公室、共青团中央宣传部共同指导开展。今年4月活动启动以来，3500多家革命文物展览展示单位、档案 馆和烈士纪念保护设施以及广大网民积极参与，征集短视频3.6万余部，相关微话题阅读量突破10亿次，短视频播放量突破50亿次。

微电影《旗帜》由洛阳市委网信办指导，涧西区委、洛阳网联合制作。在这部时长近8分钟的微电影中，既有今年90岁、拥有69年党龄的老兵高玉明，讲述新中国成立前的感人“红色故事”。同时，也有当代焦裕禄式好党员，在工 作岗位上忘我投入、不懈奋斗的动人场面。从战火纷飞、枪林弹雨，到国富民强、欣欣向荣，微电影中一幕幕画面，展现出一代又一代共产党员前仆后继、砥砺前行，在新时代征程上奏响时代凯歌的奋斗故事。

现将评审结果公示如下：

机构推选优秀作品(50部)

《理想之花永不凋零》 ——吉林省广播电视台

《为了什么》——共青团安徽省委

《你不知道的“亢慕义斋”》——北京市东城区融媒体中心

《清夜忆往事家书寄后人》 ——南昌新四军军部旧址陈列馆

《跨越时空的对话》——苏州日报

《刘愿庵遗书》——重庆中国三峡博物馆

《信仰之光》——辽沈战役纪念馆

《一对守纪律、讲规矩的模范夫妻》——周恩来邓颖超纪念馆

《英雄故事之杨连第》——铁道兵纪念馆

《一个大党和一条小船的故事》——南湖革命纪念馆

《001号烈属证》——甘肃广播电视总台

《旗帜》——涧西区委、洛阳网

《正是青春璀璨时烽火岁月映芳华》——南京市档案馆

《从未远去的时代背影》——平顶山博物馆

《中共满洲省委的开拓者陈为人》——辽宁省档案馆

《跨越世纪的等候》——安徽博物院

《烽火情》——中共临沂市委办公室

《学党史·讲故事：“模范妇女领袖”向警予》——湖南省政协报刊社

《双西景区》——“五四宪法”历史资料陈列馆

《什么是红军》——湖北省档案馆

《红色女特工沈安娜的公文包》——重庆红岩革命历史博物馆

《桂林“七·九”事件三烈士用生命谱写的青春之歌》——广西壮族自治区档案馆

《黄继光：一面永不磨灭的战旗》——沈阳抗美援朝烈士陵园

《穿越时空的感谢》——福建博物院

《你们好吗》——山东省寿光市委网信办

《7封江姐家书》——重庆红岩革命历史博物馆

《重温清平乐·六盘山》——宁夏博物馆

《铁人记忆第二季》——黑龙江省大庆市大庆油田第二采油厂铁人纪念馆

《初心之志》——上海市松江区融媒体中心

《为真理而牺牲的赵良璋》——南京市社会科学界联合会、南京中共党史学会、南京市六合区档案馆

《白乙化纪念地》——中国人民抗日战争纪念馆

《地下党员大会师》——北京市档案馆

《守护》——乌鲁木齐烈士事迹陈列馆

《追寻》——亳州广播电视台

《藏在字间的家国情怀》——审计署办公厅

《骑着毛驴去北京》——乌鲁木齐市博物馆

《聆听“红岩英烈”陈然的故事》——中央纪委国家监委网站、风正巴渝朝天门工作室

《向英雄致敬》——内蒙古盛世兄弟影视文化传媒有限公司

《遵义会议》——贵阳台

《追寻》——华中农业大学团委

《海岸星火耀岛城》——中共青岛党史纪念馆

《刘志丹：为共产主义信仰奋斗到底》——山西省吕梁市柳林县委组织部

《伟大的革命先驱李大钊》——辽宁省档案馆

《追忆百年芳华致敬闵行英烈》——上海市闵行区退役军人事务局

《萝卜眼里长铜钱》——湖南省武冈市档案局、武冈市融媒体中心

《成渝铁路》——成都广播电视台新闻综合频道

《南昌起义期间的收条和回信》——江西新闻客户端

《前话今昔将军渡》——河南博物院

《湘鄂赣省苏维埃政府财政部长成功事迹》——江西省宜春市万载县退役军人事务局

《定格的青春》——吉林省退役军人事务厅