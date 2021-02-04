不达必赔 河南联通全省率先承诺宽带WiFi速率

10月20日，河南联通举行宽带WiFi网速服务承诺发布会，全省率先公开“速率承诺、暖心夜修、不达必赔”承诺，率先发布“WiFi提速专家、五星宽带”品牌，率先开展“WiFi测速进万家”活动。

10月20日，河南联通举行宽带WiFi网速服务承诺发布会，全省率先公开“速率承诺、暖心夜修、不达必赔”承诺，率先发布“WiFi提速专家、五星宽带”品牌，率先开展“WiFi测速进万家”活动，以客户为中心全力以赴推动宽带WiFi感知再提升、多措并举重塑宽带品质新标准，让极速宽带进房间、上桌面，由过去的市场驱动为主转向“市场和技术”双轮驱动，着力提升新一代信息基础设施建设服务能力，为构建智慧家庭和数字社会夯实网络基础，不断满足全省人民对美好信息生活的需要。

由于网络技术进步，宽带WiFi已经渗透到人们工作、娱乐、学习、生活各方面，成为信息通信重要基础设施，日益被社会各界所关注。尤其是随着超高清视频、VR、云游戏、网络教育等大带宽、低时延应用和全屋智能家居的普及，千兆宽带应用场景不断丰富，对家庭网络性能和组网服务提出了更高要求，宽带WiFi上网质量已成为大家关注的热点。

发展宽带WiFi是大势所趋，补齐宽带WiFi短板更是当务之急。河南联通和华为公司去年成立联合实验室，通过大数据分析和实地走访发现，尽管宽带网速达标率超过98.5%，但宽带WIFI速率不足50M的比例达31%。影响WIFI体验的因素中，终端与网络不适配、WIFI设备位置不合理等与用户有关的家庭网络环境因素占比84%。

宽带WiFi速率不达标日益成为广大用户的烦心事，全面提速成为强烈呼声。群众的需求，就是企业的努力方向。河南联通主动发挥央企责任担当，想用户之所想、急用户之所急、解用户之所需，联合产业链上下游企业，从设备、线路、组网等方面综合施策，全力开展宽带WiFi提速攻坚行动。经过近一年的不懈努力，明显提高了宽带WiF速率，有力提升了宽带WiFi品质，开启了宽带WiFi新篇章，赢得了“宽带WiFi提速专家”美誉。“想要WIFI快，赶快找联通！”在全网用户中口口相传。

河南联通此次公开宽带WiFi三项承诺、发布宽带WiFi两个品牌，使宽带速率承诺由有线向无线延伸，既是对前期规模提速宽带WiFi成效的充分自信，也是对今后持续提升宽带WiFi品质的有力鞭策。发布会上，河南联通智慧家庭业务中心负责人宣布：全省FTTH覆盖区域内，使用河南联通指定型号光猫路由器一体机的宽带用户，500M及以下宽带的近场WiFi测速承诺不低于宽带签约速率；1000M宽带的近场WiFi测速承诺套餐速率的90%。凡近场WiFi速率不达标的，经属地联通公司测速确认，可一次性获得50元/户自由话费赔偿。这位负责人还宣布：为保障宽带WiFi时时在线，河南联通全省率先提供7×24小时上门服务，尤其是夜间2小时内上门，风雨无阻、随叫随到，在黑夜中送去联通人的关怀。

真宽带，敢测速。发布会后，郑州联通举行声势浩大的测速进万家誓师大会，拉开了全省联通统一行动的序幕。从今年10月20日至明年1月31日，河南联通7千多名智慧家庭工程师和2万多名一线服务人员将组成小分队，为城乡广大用户提供宽带WiFi上门测速服务，并根据用户需求提供9大类、28个场景的专业化宽带WiFi组网服务，为1至5星用户分级推荐优质终端、量身定制FTTR解决方案、组织力量设计施工，使用户感受到“五星宽带WIFI真快”。联通用户可以登录联通APP预约测速，全网用户拨打114预约测速。

河南联通党委书记、总经理童海波表示，网络连接千行百业、关乎群众福祉，河南联通将以宽带WiFi网速服务承诺为新起点，坚持以人民为中心的发展理念，重点解决信息消费痛点难点问题，充分发挥河南联通新技术演进迭代的后发优势“弯道超车”，加快云网一体、云网协同，加快网络智能化、数字化升级，充分发挥网络强国、数字中国、智慧社会“国家队”的主力军作用，以加强数字新基建、造福百姓信息生活、推动行业转型升级的丰硕成果为即将召开的河南省第十一次党代会献礼。⑧