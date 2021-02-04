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洛阳长乐街社区宣传栏换新颜 构建文明风景线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.20 16:05

　　“你瞧，宣传栏又换新了，美化了小区环境，我们还能学不少知识哩！”今天一早，家住西工区洛浦路附6号院的郭全英老人买完菜，站在小区宣传栏前微笑着说。

　　郭全英老人虽已85岁高龄，但身体硬朗。她说，她眼睛做完白内障手术，宣传栏里的字看得很清楚，现在经常关注上面的防诈骗知识、关爱未成年人等内容，还常常跟邻居和家人分享。

　　洛报融媒记者在该小区看到，制作精美的宣传栏里，张贴着“党史教育”“市民公约”“讲文明树新风”等宣传内容，吸引了不少居民驻足观看。丰富多彩的宣传内容、图文并茂的宣传形式受到居民喜爱。

　　“宣传栏里的内容很直观，也经常更换，我们每天经过这里都能看到，常常会停下来读一读。”同样住在洛浦路附6号院的张宗贤老人称赞说，76岁的他每天清早和傍晚都会出门锻炼，顺路就能学习宣传栏里的政策信息和科普知识，太实用了！

　　洛报融媒记者了解到，包括洛浦路附6号院在内，西工区凯旋东路办事处长乐街社区的宣传栏是从今年8月起，市委统战部花费近万元逐步重新制作安装的。内容涉及社会主义核心价值观、庆祝建党百年、文明健康绿色环保等9大项，共计266块宣传版面，实现了长乐街33个小区覆盖，成为社区文明建设一道靓丽的风景线。

　　据市委统战部相关负责人介绍，自今年市委统战部分包长乐街社区以来，工作人员深入2411户居民家中展开问卷调查，收集居民对创建工作的需求和建议。同时，制作的精美宣传版面，不仅美化了小区环境，也助力完善该社区党群活动中心、科普活动室等功能室建设，使宣传栏真正成为社区重要的宣传媒介，更好地服务于社区居民。

　　与此同时，今年，市委统战部还坚持每周五深入长乐街社区，开展清洁家园学雷锋志愿服务活动，对社区主次街道、房前屋后、公共场所等重点区域堆积杂物、小广告等进行清理，社区面貌焕然一新。(记者 仝景菁 实习生 杨颍静 通讯员 王冲 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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