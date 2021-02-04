好消息！洛阳5家农家书屋受表彰

20日，2021年河南省农家书屋工作推进会在洛阳市召开。

20日，2021年河南省农家书屋工作推进会在洛阳市召开。

会上，河南省46家示范农家书屋和38位优秀农家书屋管理员受到表彰。洛阳市5家农家书屋和5位农家书屋管理员榜上有名。

洛阳市入选示范农家书屋5家，分别为：

新安县铁门镇土古洞社区农家书屋

伊川县酒后镇官庄村农家书屋

宜阳县柳泉镇苗湾村农家书屋

洛宁县兴华镇兴华村农家书屋

孟津区城关镇寨沟社区农家书屋

洛阳市入选优秀农家书屋管理员5位，分别为：

洛宁县长水镇长水村农家书屋管理员 杨红霞

汝阳县柏树乡杨沟村农家书屋管理员 景爱敏

嵩县闫庄镇闫庄村农家书屋管理员 张贵来

栾川县城关镇大南沟社区农家书屋管理员 刘蒙蒙

偃师区岳滩镇喂北村农家书屋管理员 姜圆圆

近年来，洛阳市在书屋功能上注重融合融入，积极推动农家书屋成为全民阅读“便利店”、意识形态“主阵地”、脱贫攻坚“加油站”和乡村振兴“智慧屋”。

截至2020年年末，洛阳市共有农家书屋2729个，数字书屋518个，平均单个书屋藏书量2300册，总藏书量超过600万册，与16座公共图书馆和206个“河洛书苑”城市书房共同构建了遍布洛阳城乡的“15分钟阅读圈”。

下一步，洛阳市将大力提升农家书屋的阅读环境、吸引力和管理水平，让书屋真正“坐得住人”“留得住人”“育得好人”。(记者 郭飞飞 见习记者 吕百营 通讯员 张利波 文/图)