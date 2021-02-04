洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

好消息！洛阳5家农家书屋受表彰
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.20 11:59

　　20日，2021年河南省农家书屋工作推进会在洛阳市召开。

　　会上，河南省46家示范农家书屋和38位优秀农家书屋管理员受到表彰。洛阳市5家农家书屋和5位农家书屋管理员榜上有名。

　　洛阳市入选示范农家书屋5家，分别为：

　　新安县铁门镇土古洞社区农家书屋

　　伊川县酒后镇官庄村农家书屋

　　宜阳县柳泉镇苗湾村农家书屋

　　洛宁县兴华镇兴华村农家书屋

　　孟津区城关镇寨沟社区农家书屋

　　洛阳市入选优秀农家书屋管理员5位，分别为：

　　洛宁县长水镇长水村农家书屋管理员 杨红霞

　　汝阳县柏树乡杨沟村农家书屋管理员 景爱敏

　　嵩县闫庄镇闫庄村农家书屋管理员 张贵来

　　栾川县城关镇大南沟社区农家书屋管理员 刘蒙蒙

　　偃师区岳滩镇喂北村农家书屋管理员 姜圆圆

　　近年来，洛阳市在书屋功能上注重融合融入，积极推动农家书屋成为全民阅读“便利店”、意识形态“主阵地”、脱贫攻坚“加油站”和乡村振兴“智慧屋”。

　　截至2020年年末，洛阳市共有农家书屋2729个，数字书屋518个，平均单个书屋藏书量2300册，总藏书量超过600万册，与16座公共图书馆和206个“河洛书苑”城市书房共同构建了遍布洛阳城乡的“15分钟阅读圈”。

　　下一步，洛阳市将大力提升农家书屋的阅读环境、吸引力和管理水平，让书屋真正“坐得住人”“留得住人”“育得好人”。(记者 郭飞飞 见习记者 吕百营 通讯员 张利波 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·70岁母亲声音颤，儿子急得坐不住了
  • ·头晕呕吐、走不稳路 他患了脑干胶质瘤
  • ·气得胃疼真是病！ 心情不爽牵连肠胃
    		•
    只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
    只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
    只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
        洛阳人对陆浑水库非常熟悉，但您是否知道陆浑村呢？陆浑村离陆浑水库不远，属于田湖镇。依托南陆浑故城遗址...
  • ·曾是三国养马地 如今成了网红村
  • ·这份洛阳“银杏黄”观赏攻略奉上，霜降后去打卡刚刚好
  • ·走进薄姬岭 一日阅千年
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    “筑巢引凤”打造“青...
    趣味运动会 老年人玩出...
    高新区丰李镇崔昆明：...
    洛阳86岁老人回忆：设...
    精彩热帖

    重阳闻菊香 登高致远方

    秋风牡丹

    小翠

    云冈石窟
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605