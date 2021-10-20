洛阳市轨道交通集团有限责任公司是洛阳市属国有独资企业，注册资本金10亿元，负责洛阳市轨道交通系统的建设、运营管理和附属资源开发经营等。

洛阳市轨道交通集团有限责任公司2021年运营分公司社会招聘公告

洛阳市轨道交通集团有限责任公司是洛阳市属国有独资企业，注册资本金10亿元，负责洛阳市轨道交通系统的建设、运营管理和附属资源开发经营等。

公司成立以来，以服务社会、造福人民为宗旨，按照“建地铁就是建城市、建地铁必须有文化、建地铁必须惠民生、建地铁必须保安全”的理念，高标准“建设好、运营好、经营好”洛阳地铁，创造良好的社会效益和经济效益。

洛阳市轨道交通1号线于2021年3月28日开通运营；轨道交通2号线建设工作正在推进，计划于2021年底开通运营。为满足运营工作需要，经研究决定面向社会公开招聘。

一、招聘原则

坚持公开、公平、公正和任人唯贤的用人原则，建立全视角引才、全方位用才的发展体系，规范人才引进程序，营造人才发展的良好环境。

二、应聘人员基本条件

(一)具有中华人民共和国国籍，遵守宪法和法律，政治思想素质过硬，团结合作，廉洁从业，具有干事创业、追求卓越的事业心和责任感。

(二)具有轨道交通运营岗位相关工作经验，具备履行岗位职责所必备的专业知识、良好的职业素养和正常履职的身体素质。

(三)年龄标准：运营分公司值班站长岗位年龄原则上不超过40周岁，信号楼值班员、中级工岗位年龄原则上不超过35周岁，年龄计算截止日期为2021年12月31日。

(四)运营分公司值班站长岗位要求2年以上轨道交通车站管理工作经验且具备值班员工作经验，中级工岗位要求2年以上轨道交通工作经验，信号楼值班员岗位要求1年以上轨道交通工作经验。工作年限按足年足月累计计算，以2021年9月30日为截止日期，不包括在校期间的社会实践、实习、兼职等经历，具体要求以附件：2021年运营分公司社会招聘岗位需求表为准。

(五)具备其他地铁公司同岗位工作经历且学历为大专以上者，可直接通过初审，不再限制其他条件。

(六)凡有下列情形者不得报名：曾有刑事犯罪记录的，曾被开除公职的，有不良行为和记录的，作风形象和职业信誉不好的。

三、聘用形式及工资待遇

招聘人员须经试用期考核(试用期3个月)，入职后与公司签订劳动合同，工资福利待遇依据公司薪酬管理办法确定，缴纳五险二金。

四、招聘流程

投递简历(报名)—简历初审—简历复审—面试—体检—录用。

(一)报名

1.应聘人员网上报名时间：2021年10月20日9:00至2021年10月26日18:00，请在规定期限内及时上传个人正确信息。报名时请登陆报名系统http://apply.lyrcrs.com/111/login.aspx，注册后进行报名，请妥善保管用户名、密码。

2.应聘人员需自主填写报名登记表信息，并上传电子照片(400K以下，jpg格式，清晰、完整的证件照)。

3.填写完报名表后，点击“保存报名表”按钮，确认无误后，方可点击“提交报名表”，一经提交，无法修改。

(二)资格审核

根据招聘岗位要求及报名情况，对应聘人员的个人简历进行审核，择优通知应聘人员参加面试，以电话方式通知为准；未通过审核的不再进行通知，未通知面试的人员简历，公司将纳入人才储备库，所有应聘简历及人员信息，我公司将严格保密。

(三)面试

1.面试形式采用网络面试，面试时间、地点、方式另行通知。

2.面试成绩为应聘人员最终成绩。面试评委主要对应聘人员的专业技能、工作经验、思想态度、岗位认知、沟通能力进行综合评价。面试成绩达到80分(含)以上者，根据岗位需求人数按面试得分从高到低，按照1:1比例确定体检人员。

3.若在面试中个别岗位只有1名应聘人员，该应聘人员面试成绩须不低于80分，方可进入体检环节。若同一个岗位面试成绩相同，公司将根据该岗位的“优先”条件及考察情况综合评定录用人选。

(四)无犯罪情况调查

通过面试且被录用的人员，需到户口所在派出所出具无犯罪记录证明，取得证明后进入入职体检环节。

(五)体检

参照《公务员录用体检通用标准》，通过面试人员到指定体检机构进行体检，费用由公司承担。体检不合格或放弃体检者，不予录用，按面试成绩由高到低排序递补体检人员。

(六)录用

公司根据应聘者面试、无犯罪情况调查、体检等情况，确定聘用对象，办理入职手续。

五、其他事项

(一)资格审查贯穿招聘全过程。应聘人员应提供真实有效的相关信息和材料，凡弄虚作假者，一经查实，即取消面试或聘用资格。

(二)公司有权根据岗位需求变化及报名情况等因素，调整、取消或终止个别岗位招聘工作，并对本次招聘享有最终解释权。

(三)本次招聘不收取任何费用，不授权任何机构进行培训；请提高警惕，谨防受骗；应聘期间食宿等费用自理。

(四)洛阳轨道网(http://www.lysubway.com.cn/)和“洛阳轨道交通”微信公众号为本次招聘信息公司官方发布渠道。对恶意篡改、转载本公司招聘信息，对公司或应聘人员造成财产或声誉损失者，公司将依法追究其法律责任。

咨询电话：0379-86002820

监督电话：0379-63005897，监督邮箱：lydtjjsjb@163.com

2021年运营分公司社会招聘岗位需求表.xlsx

附件：《2021年运营分公司社会招聘岗位需求表》

洛阳市轨道交通集团有限责任公司

2021年10月20日

（来源：洛阳轨道网）⑥