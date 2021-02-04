【河洛党史故事】大爱医者王晓阳

不忘初心，既是一种品质，又是一种能力，更是一种行为。市中心医院医生王晓阳将一生都奉献给医疗事业，诠释了一名医务工作者不平凡的品格和操守，展现了一名共产党员的责任与担当。

不忘初心，既是一种品质，又是一种能力，更是一种行为。市中心医院医生王晓阳将一生都奉献给医疗事业，诠释了一名医务工作者不平凡的品格和操守，展现了一名共产党员的责任与担当。

1989年，王晓阳从中山医科大学医学系毕业，来到市中心医院工作，后考入北京大学医学院攻读硕士研究生，毕业后又回到该院工作。在27年的从医生涯里，她始终以高超的医术和无微不至的服务，使一名名患者重获新生，创造了一个又一个医学奇迹。

2000年，王晓阳承担起组建心脏重症监护病房的重任并担任主任。当时，急性心肌梗死的溶栓治疗在洛阳刚刚起步，为尽快提高心脏重症的治疗水平，王晓阳多次外出学习，引进并开展了多项新技术、新业务，使市中心医院危重患者的抢救成功率达到国内先进水平。

2015年9月，王晓阳被查出患恶性肿瘤。在患病期间，只要病情稍有好转，她就到医院上班，到病房询问病人情况。因患病及治疗，王晓阳体重减轻了25公斤，已经不能再为病人做手术，她就要求在办公室进行业务协调，解答年轻医务人员和病患的问题。

2016年9月，知道自己时日无多的王晓阳，开始托同学联系捐献角膜的事。当年10月2日上午，王晓阳走完51年的生命历程。当天下午，她的角膜被顺利摘取，分别被成功移植给两名患者。

生前，王晓阳拥有主任、党支部书记、专家等多个头衔，但她最喜欢的，还是“大夫”两个字。从医以来，她始终在“让患者不留遗憾”的路上拼命地奔忙着，直到生命最后一刻。（记者 郭飞飞 见习记者 谢娜娜 通讯员 高鸽）