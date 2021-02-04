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窃贼作案后诬告“好朋友”参与盗窃 民警为被诬告者“昭雪”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.20 09:31

　　近日，我市涧西警方办理了一起离奇的盗窃案——俩窃贼合伙盗窃电动车后，企图让“好朋友”做伪证逃避法律制裁，在遭到“好朋友”拒绝后，二人竟诬告对方参与盗窃。谁料，民警从口供中发现疑点，为被诬告者“昭雪”。

　　10月1日上午，家住涧西区的市民李女士报警称，她价值3000元的电动车被盗。随后，市公安局涧西分局监控中心、长安路派出所立即展开侦查工作，发现一男一女两名可疑人员，于9月29日下午将被盗电动车骑离案发现场。经过连续数日循线追踪和调查摸排，10月7日，民警将杨某、郭某两名犯罪嫌疑人抓获。

　　在调查询问时，杨某、郭某供述还有一名同伙王某。于是，民警依法对王某进行了传唤，但王某矢口否认参与作案，还称郭某曾向她表达过想让她做伪证的意愿，但她并没有答应。

　　究竟是王某在演戏，还是杨某、郭某二人说了谎？为弄清事实，民警又分别对杨某、郭某就作案细节进行了仔细讯问。

　　在讯问过程中，杨某、郭某坚称，二人在案发当日中午曾与王某在涧西区某饭店聚餐，一起预谋了这起盗窃案，并讲述了聚餐期间的不少细节，比如“三个人一共喝了1瓶白酒、13瓶啤酒”等。办案民警在反复分析研判、复盘后，发现杨某、郭某的口供存在巨大漏洞，那就是他们聚餐的时长。

　　据二人供述，他们聚餐用时20分钟左右，且在饭店较为忙碌的午餐时段。“三个人喝掉1瓶白酒和13瓶啤酒的时间，加上点菜、上菜的时间，只有20分钟左右，明显不正常。”民警说，他们顺着这个疑点继续追问，杨某、郭某二人开始变得支支吾吾，最终承认自己说了谎。

　　原来，9月29日下午，犯罪嫌疑人杨某、郭某盗窃电动车后，找到“好朋友”王某商议，想让王某为他们提供“不在场证明”，而王某坚决拒绝的态度，引发二人不满。于是，杨某、郭某提前串供，决定一旦东窗事发，就通过诬告来报复王某。

　　最终，无辜的王某被警方释放。目前，犯罪嫌疑人杨某、郭某已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理。（记者 刘嘉仪 通讯员 魏孝群）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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