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洛阳今天阴天有小雨 气温最低7℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2021.10.20 08:42

　　昨天，洛阳白云山景区的雪如约而来。

　　“白云山又下雪了！”昨天14时40分，洛阳白云山景区工作人员致电记者。14时19分，白云山玉皇顶飘起雪花，山上气温低至1℃左右。昨天18时许，工作人员发来的现场视频显示，山顶已有积雪，呈现银装素裹的美景。

　　洛阳白云山景区位于嵩县西南部伏牛山原始林区内，海拔1500米以上的山峰有37座，其中玉皇顶海拔2216米，为白云山第一峰。因海拔较高，白云山降雪次数相对较多。

　　洛阳市气象台昨日11时30分发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时内，我市各县区将出现4级到5级偏北风，阵风7级左右，请加强防范。

　　防御指南

　　1.政府及相关部门按照职责做好防大风工作。

　　2.关好门窗，加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物，妥善安置易受大风影响的室外物品，遮盖建筑物资。

　　3.相关水域水上作业和过往船舶采取积极的应对措施，如回港避风或绕道航行等。

　　4.行人注意尽量少骑自行车，刮风时不要在广告牌、临时搭建物等下面逗留。

　　5.有关部门和单位注意森林等防火。

　　来看下最近两天的天气。洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受槽前西南气流和地面冷空气共同影响，我市有阴雨天气，气温较低。明天开始我市天气转晴，最高气温回升。预计今天我市阴天有小雨，偏南部分地区有中雨，山区有降雪，东北风3级左右，气温7℃到12℃；明天多云转晴天，偏西风3级左右，气温6℃到19℃。（记者 余子愚 通讯员 郭铭博 崔胜杰）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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