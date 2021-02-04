洛阳今天阴天有小雨 气温最低7℃

今天我市阴天有小雨，偏南部分地区有中雨，山区有降雪，东北风3级左右，气温7℃到12℃。

今天我市阴天有小雨，偏南部分地区有中雨，山区有降雪，东北风3级左右，气温7℃到12℃。 昨天，洛阳白云山景区的雪如约而来。 “白云山又下雪了！”昨天14时40分，洛阳白云山景区工作人员致电记者。14时19分，白云山玉皇顶飘起雪花，山上气温低至1℃左右。昨天18时许，工作人员发来的现场视频显示，山顶已有积雪，呈现银装素裹的美景。 洛阳白云山景区位于嵩县西南部伏牛山原始林区内，海拔1500米以上的山峰有37座，其中玉皇顶海拔2216米，为白云山第一峰。因海拔较高，白云山降雪次数相对较多。 洛阳市气象台昨日11时30分发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时内，我市各县区将出现4级到5级偏北风，阵风7级左右，请加强防范。 防御指南 1.政府及相关部门按照职责做好防大风工作。 2.关好门窗，加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物，妥善安置易受大风影响的室外物品，遮盖建筑物资。 3.相关水域水上作业和过往船舶采取积极的应对措施，如回港避风或绕道航行等。 4.行人注意尽量少骑自行车，刮风时不要在广告牌、临时搭建物等下面逗留。 5.有关部门和单位注意森林等防火。 来看下最近两天的天气。洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受槽前西南气流和地面冷空气共同影响，我市有阴雨天气，气温较低。明天开始我市天气转晴，最高气温回升。预计今天我市阴天有小雨，偏南部分地区有中雨，山区有降雪，东北风3级左右，气温7℃到12℃；明天多云转晴天，偏西风3级左右，气温6℃到19℃。（记者 余子愚 通讯员 郭铭博 崔胜杰）