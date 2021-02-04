洛阳市组团参加第八届中国国际版权博览会

16日至18日，第八届中国国际版权博览会(简称版博会)在浙江杭州白马湖国际会展中心举行。市委宣传部、市新闻出版局(市版权局)组织选送的三彩艺、牡丹瓷、唐三彩、城市礼物和非遗剪纸等系列原创文创作品入选河南展厅，集中展示我市近年文化产业和版权成就。

16日至18日，第八届中国国际版权博览会(简称版博会)在浙江杭州白马湖国际会展中心举行。市委宣传部、市新闻出版局(市版权局)组织选送的三彩艺、牡丹瓷、唐三彩、城市礼物和非遗剪纸等系列原创文创作品入选河南展厅，集中展示我市近年文化产业和版权成就。

版博会是我国版权领域唯一的综合性、国际性、国家级版权专业博览会。自2008年创办以来，经过十几年的发展，版博会已成为集中展示展览版权作品、活跃版权交易贸易、促进版权价值转化、推动中外版权交流的重要平台。

本届版博会共设置国内展区、国际展区、版权产业展区、浙江展区和版权项目路演等五大区域，有300余家单位和机构参展，展览面积近3万平方米。河南展厅以“老家河南，出彩中原”为主题，围绕河南厚重的历史文化积淀和当前版权产业创新发展具体情况，从文创、出版、演艺、动漫、软件等5个板块宣传推广丰硕成果。

从国家级非物质文化遗产唐三彩烧制技艺代表性传承人高水旺按照唐三彩文物真品比例烧制而成的唐三彩高仿艺术品《贵妇探春》，到洛阳牡丹瓷股份有限公司将国瓷文化、国花文化与日用瓷相结合的茶具系列作品；从以国色天香牡丹绽放瞬间为创作灵感的三彩釉画作品《绽放》，到包含二里头夏都遗址博物馆镇馆之宝镶嵌绿松石兽面纹铜牌饰元素的书签、首饰、钥匙扣……一支闪耀河洛文化的“版权军团”亮相河南展厅，以图文、视频、实物、展演等方式，全方位、立体化展示洛阳版权创意成果，突出河洛文化特色，展示古都洛阳创新形象，讲好洛阳版权故事，展示“洛阳IP”的强大实力。其中，洛阳牡丹瓷股份有限公司设计制作、富有唐韵风采的“东方妞妞”系列作品亮相版博会著作权法实施30周年成就展。

今年以来，凭借《唐宫夜宴》《中秋奇妙游》《登场了！洛阳》等文化节目，古都洛阳的文化魅力备受瞩目。我市文化企业纷纷聚焦洛阳热点文化元素进行创作，通过时尚、年轻态的文创产品宣传洛阳本土文化，并通过申请版权、专利对原创文创产品进行保护，塑造、叫响洛阳文旅“行走洛阳、读懂历史”文化品牌，助推“文旅文创成支柱”。

值得关注的是，在本届版博会上，洛阳剪纸非遗传承人王飞不仅带来了造型精美的剪纸作品，还在河南展厅定时进行剪纸展演，与观众频频互动，并通过剪纸作品发出“洛阳欢迎您”的邀约。展台边，各企业代表与观众现场交流，讲述作品背后的故事，展示河洛文化和历史传承，推动版权转化为文化产业。(记者 李冰 通讯员 张利波 程静卫)