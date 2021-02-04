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中原发展研究院洛阳分院揭牌

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.20 08:39

　　18日，在开封市举行的第六届“两宋论坛”开幕式上，中原发展研究院洛阳分院揭牌。

　　河南大学中原发展研究院依托河南大学，以河南大学经济学科为支撑，由河南省人民政府研究室、河南省发展和改革委员会与河南大学共建，是“新型城镇化与中原经济区建设河南省协同创新中心”的依托机构。中原发展研究院洛阳分院由河南大学中原发展研究院与洛阳日报报业集团联合创办，将综合双方优势，为洛阳高质量发展提供智力支撑。河南大学中原发展研究院将充分发挥河南首家高端智库型研究机构专业优势，洛阳日报报业集团将充分发挥主流媒体集团的立体传播和联通组织优势，共同针对洛阳城市发展及相关项目、活动、单位实际需要，邀请高校专家和行业领军人物来洛举办讲座、走进企业调研、深入项目考察、组织专题宣传推广活动等，为洛阳项目建设和行业、单位发展提供“外脑”，同时丰富河南智库研究数据库。

　　“两宋论坛”自2016年起在杭州和开封一年一度轮流举办，旨在推动开封与杭州两市、河南与浙江两省的经济文化交流和共同发展。本届“两宋论坛”突出文化传承创新，探索“学术+活动+文化产业”模式，深挖宋文化内涵，扩大“两宋朋友圈”，充分展现开封、杭州、绍兴等地作为华夏历史文明宋文化承载地的独特魅力。(记者 刘可可 通讯员 朱世欣)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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