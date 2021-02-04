当心以众筹为名的非法集资陷阱

近年，众筹模式悄然兴起，吸引了一些投资人参与。然而，一些不法分子打着众筹的旗号，以高额回报为诱饵从事非法集资活动，市处非办提醒市民对此应认真辨别。

近年，众筹模式悄然兴起，吸引了一些投资人参与。然而，一些不法分子打着众筹的旗号，以高额回报为诱饵从事非法集资活动，市处非办提醒市民对此应认真辨别。

●案例

李某在江苏省常州市经营某网络科技公司，在未经有关部门批准的情况下，李某以公司的名义注册某二手车众筹平台，对外发布二手车众筹信息。该公司对外宣称，他们能用较低的价格买到二手车，然后转手卖掉，就能赚取差价。通常一辆车的众筹标的为20万元到50万元不等，投资人在项目中投入的钱越多，获得的回报就越大。该公司还承诺，如果45天内没有将车辆售出，则由公司按众筹价格的年利率12%进行溢价回购。

很快，该众筹平台就以投资周期短、回报年化收益率高，吸引了大量投资人。然而，李某所获得的收益难以支付投资人的本金及高额利息，最终导致资金链断裂。截至案发，该公司非法吸收资金约1.28亿元，偿还本息7146万元，造成财产损失5672万元。法院以非法吸收公众存款罪判处李某有期徒刑18年，并处罚金40万元。

●解析

市处非办工作人员表示，近年，随着众筹模式的兴起，由一些投资人共同投资进行项目运作的模式日益增多，其中也有成功的案例。不过，目前法律对其规定并不完善，尚存在监管漏洞，一旦项目失败或发起人失联，投资人就将承担资金损失的风险。

此类非法集资活动主要有以下特点：一是传播速度快。不法分子往往依托互联网，通过网站、微信等方式公开宣传，传播速度较快。二是利诱性较强。宣称投资门槛低、周期短、收益高。此外，参与者发展他人加入，还可获得额外收益。

●提醒

如何辨别此类非法集资陷阱？市处非办提醒市民，虽然非法集资形式不断变化、手段不断翻新，但万变不离其宗，突出的特点还是以高额返利、高息来吸引投资人。因此，投资人最好选择正规的、有相关部门监管的众筹投资项目，对于承诺高回报率的众筹项目，一定要认真辨别，以免上当受骗。（记者 戚帅华）