洛阳市委组织部召开“墩苗育苗”计划交流任职干部集体谈话会

昨日，市委组织部召开“墩苗育苗”计划交流任职干部集体谈话会，对我市87名“墩苗育苗”干部开展任前集体谈话。

昨日，市委组织部召开“墩苗育苗”计划交流任职干部集体谈话会，对我市87名“墩苗育苗”干部开展任前集体谈话。

市委常委、组织部部长何伟在讲话中指出，要深入贯彻落实习近平总书记关于培养选拔优秀年轻干部的重要论述，深刻领会省委部署要求，扎实推进“墩苗育苗”计划，建设一支高素质干部队伍。要“墩”出政治定力，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终做政治上的明白人。要“墩”出群众感情，始终以民为本、以民为师、以民为镜，走好群众路线，充分尊重基层首创精神，不断提升群众获得感幸福感安全感。要“墩”出过硬本领，深入学习领会省委工作会议、市第十二次党代会精神，做好结合转化文章，胸怀全局、善于学习、敢于担当、注重创新，到基层锻造过硬能力本领，不断提升自身干事创业能力水平，更好服务发展大局。要“墩”出平和心态，不断锤炼实干作风，摆正位置、躬身入局，从严从实严格自我要求，为洛阳“十四五”发展贡献青春力量、展现青春担当。各级组织部门要把严管厚爱结合起来，关心关爱年轻干部，为干部干事创业、成长成才营造环境、创造条件。(记者 孙小蕊)