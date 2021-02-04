省政协常委视察团来洛视察

昨日，省政协副主席高体健带领省政协常委视察团来洛，就“加强城乡全民健身场地建设，构建高水平全民健身公共服务体系”进行视察。

昨日，省政协副主席高体健带领省政协常委视察团来洛，就“加强城乡全民健身场地建设，构建高水平全民健身公共服务体系”进行视察。

在洛期间，视察团先后前往兴洛湖公园、文博体育公园、洛阳体育博物馆、宜阳县体育公园和体育中心，对我市全民健身场地设施建设及维护管理、公共体育场馆向社会免费或低收费开放等情况进行了实地视察。

视察团对我市以创建全国全民运动健身模范市为契机，大力推行全民健身场地设施建设，持续构建高水平全民健身公共服务体系取得的扎实成效给予高度评价。视察团指出，全民健身是全体人民增强体魄、健康生活的基础和保障。要全面贯彻落实习近平总书记关于全民健身的重要论述，深入实施全民健身国家战略，推动全民健身和全民健康深度融合，不断增强人民群众在体育领域的获得感。要持续实施全民健身场地设施补短板行动，积极开展全民健身设施现状调查，以“管护”保质量，以“开放”提效益。要加强全民健身科学服务指导，广泛开展全民健身赛事活动，探索建立运动促进健康新模式，更好地把科学健身知识和服务送到群众身边，不断满足人民群众对美好生活的向往。

省政协副秘书长张广东，省政协教科卫体委员会主任胡广坤、副主任李新中，省体育局党组书记、局长万旭，省卫健委副主任黄红霞等一同来洛视察。市领导杨炳旭、任丽君参加视察活动。(记者 李三旺 通讯员 冯波)