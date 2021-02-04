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民革中南六省（区）工作经验交流会在洛召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.20 08:28

　　昨日，民革中南六省(区)工作经验交流会在我市开幕。

　　省政协副主席、民革省委会主委李英杰，民革中央办公厅副主任陶相宁，民革省委会专职副主委吕心阳，市委常委、统战部部长、副市长李新建，市政协副主席、民革洛阳市委会主委程相朝等出席开幕式。来自河南、湖北、湖南、广东、广西、海南六省(区)民革地方组织和基层组织的80余名代表参加本次会议。

　　李英杰表示，长期以来，在民革中央和中共河南省委的正确领导下，民革河南省委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕省委省政府中心工作和新时代中原更加出彩的奋斗目标，不断加强自身建设，切实履行参政党职能，为全面推进社会主义现代化河南建设贡献了民革力量。

　　陶相宁代表民革中央对会议的召开表示祝贺。他表示，希望民革组织和广大党员讲政治、重团结、干实事，把此次经验交流会作为深化区域交流协作的重要桥梁和纽带，坚定合作初心，发扬光荣传统，不断推动民革各项事业发展。

　　李新建在致辞中简要介绍了我市市情。他表示，此次会议紧跟新时代多党合作事业的时代步伐，洛阳将认真学习好经验好做法，扎实推进新时代多党合作事业行稳致远。(记者 郭飞飞 通讯员 刘碧玥)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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