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凝心聚力 奋发进取 在重振洛阳辉煌中书写老城精彩篇章——访老城区委书记夏磊
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.20 08:31

　　“市第十二次党代会提出了坚持以创新引领发展，建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌的奋斗目标，为现代化老城建设提供了总纲领、总遵循、总指引。”日前，老城区委书记夏磊在接受记者专访时表示，老城区将坚持深学细悟笃行，积极引导全区各级党组织开展集中学习、巡回宣讲，及时学习传达市党代会精神，做好细化深化转化文章。

　　下一步，老城区将把准目标定位，主动对接市党代会的新要求、新部署、新任务，找准结合点、切入点、突破点，大力发展文旅文创、牡丹、商贸物流、高新技术四大主导产业，加快构建“三带、四区”发展格局，高质量建设环境优美、文化繁荣、产业兴盛、和谐文明的现代化老城。

　　坚持创新引领发展，全面发力高新技术产业。实施科技产业社区建设，规划建设投资46亿元、用地800亩的老城区智创未来产业社区一期项目，形成集科技研发、智慧科创产品生产、商务配套服务于一体的智创综合社区。建成投用洛阳青年创业大厦，启动“新青年力场”青年文化社区建设项目，吸引更多年轻人才到老城创新创业，打造创新人才高地。

　　推动文旅文创融合发展，建设全域旅游示范区。打好“盛世隋唐”牌，扎实推进玄武门遗址保护展示工程、隋唐大运河国家文化公园、洛邑古城一期续建及天心校场里文化产业园等项目建设，把文旅资源优势转化为发展优势。聘请专业团队策划打造“梦里盛唐，尽在洛邑”文旅品牌，提供更多沉浸式项目、体验式消费。用创意抢占文旅融合“新风口”，谋划设立洛邑古城网上社区，培育一批素质高、会讲故事、善用网络的本土营销人才，打造网红景区，讲好“老城故事”。

　　做大做强牡丹产业，打好“国花牡丹”牌。盘活国际牡丹园、国家牡丹园、洛阳牡丹园等牡丹观赏园资源，不断提升牡丹茶、牡丹饼、牡丹籽油等市场占有率，增强牡丹瓷、牡丹三彩釉画等独具特色的旅游产品影响力，加快建设洛阳牡丹(国际)交易中心，打造邙山特色牡丹产业带。

　　树牢务实重干导向，推动各项事业繁荣发展。以政治建设为统领抓好党的各项建设，更好激励党员干部担当作为，营造干事创业的浓厚氛围，统筹经济发展和民生保障，加快构建普惠性基础性养老服务体系，在全市率先实现基本养老服务全覆盖；用心用情办好教育、医疗等民生实事，创造老城人民美好幸福新生活，在“建强副中心、形成增长极”中书写老城精彩篇章。（记者 李冰 通讯员 王敏）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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