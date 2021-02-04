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新安县东花沟村：村里修了一条路 村民点赞一箩筐
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.20 08:39

东花沟村新村道

　　18日，天气晴朗。新安县南李村镇东花沟村里，一条崭新的水泥路在阳光下穿村而过。吃罢早饭，出门办事的村民或步行或骑车，沿着这条平坦宽阔的道路往村外而去。

　　“得劲！”南李村镇纪委书记翟磊磊朝着结实的路面踩了一脚，向记者讲起近几个月里关于这条路的一幕一幕。

　　今夏，翟磊磊成了东花沟村的包村干部。从镇政府到东花沟村，直线距离只有2.5公里，他开车却要20分钟才到，原因是进村道路不好走，必须拐到邻村绕道。

　　到东花沟村为何交通不便？村党支部书记刘爱芳说，东花沟村地势较低，左右两边紧挨着别的村子。早年，两个邻村都修通了水泥路，并且延伸到了东花沟村，村民只需借道就行。这些年，东花沟村的人、车多起来，原来的路因为窄而且临沟，已无法满足大家的出行需求。

　　交通不便影响有多大？刘爱芳说，不光村民出行不便，村里的发展也受影响。

　　村民王景子家靠近村道、地势低。遇雨天，雨水时常混着泥土倒灌进她家的院子里，天晴就得忙着清理院子，加之身患腿疾，诸多不便让她犯难。东花沟村临近铁磁路，村里地好人勤，一亩地差不多能产300公斤谷子。前些年，村里原本打算流转1300多亩地搞谷子规模种植，后因通行不便计划搁浅。

　　想改善村子通行条件，先要解决资金问题。

　　在广泛征集村民意见后，翟磊磊和村干部很快制订出新村道修建计划并上报。镇里把这事列入了“我为群众办实事”清单，县里很快开了协调会，最终决定：县乡村振兴局拨款，县交通运输局修路，开工时间定在9月8日。

　　修路要占地，村民会不会有意见？宋巧云等15户受影响村民二话没说，早早就把地里没熟的红薯薅了，“这点儿损失不算啥，只要路能更好，咱咋支持都中”。施工期间，村里党员干部群众齐上阵，在工地连续奋战。不到半个月，一条1.7公里长、4.5米宽的水泥村道便修成了。

　　如今路通了，771名村民都咋说？记者在东花沟村听到了一箩筐点赞：“以后下雨天出门，再也不用穿胶鞋了。”“现在直接把三轮车开到地头，收庄稼方便得很。”“路通了，明年可以放开手脚种谷子了。”“前几天，有人来俺村一次性承包了100多亩地，这多亏了交通便利。”……（记者 赵硕 李鹏 通讯员 高月 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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