洛阳：以开放促改革、促创新、促发展 在高水平开放中积蓄城市发展之势

9月30日下午，首趟洛阳至宁波港的“中钢洛耐·耐研院”铁海联运班列从东方红(洛阳)国际陆港启程，这是继“阿特斯号”后，我市开行的又一趟以洛阳本地企业命名的集装箱班列。

9月30日下午，首趟洛阳至宁波港的“中钢洛耐·耐研院”铁海联运班列从东方红(洛阳)国际陆港启程，这是继“阿特斯号”后，我市开行的又一趟以洛阳本地企业命名的集装箱班列。

“今年以来，一拖物流公司吸引国内铁路、港口、船运企业落地东方红陆港。下一步，我们将继续发挥生产服务型国家物流枢纽载体作用，不断创新运营服务模式，让更多‘洛阳制造’从这里走向全球。”一拖(洛阳)物流有限公司总经理黄晓康表示。

加密开行中欧、中亚班列和到宁波、青岛等港口铁海联运班列，稳步推进华晟国际物流港、东方红国际陆港项目二期等口岸项目建设，海上、陆上通道越行越远；我市预计2021—2022冬春航季本场航班运量增加25%，积极筹备开展国际航空货运业务，空中通道越飞越广；持续开展跨境电商零售进口试点和B2B出口试点(9710、9810)业务，网上通道买卖全球……一条条畅通的开放通道，犹如一条条内引外联的经济生命线，为洛阳创新发展注入强大动力。

市第十二次党代会报告指出，深化制度型开放是增创体制机制新优势的内在要求。要顺应对外开放正由商品和要素流动型开放向制度型开放转变的趋势，紧密衔接国际通行规则，深化商事制度改革，提升贸易投资便利化水平，加快构建更高水平开放型经济新体制。

高水平开放离不开平台载体支撑——

近日，河南卓申进出口贸易有限公司在高新区(自贸区洛阳片区)综合服务大厅，通过外资外贸单一窗口实现了准入、准营“一窗”办理，这是全省首个外资外贸单一窗口在洛落地后办理的首单业务。目前，自贸区洛阳片区已有多项制度创新成果在全国复制推广。

在宜阳县，全市首家县域跨境电子商务产业园正式挂牌运营。宜阳县跨境电子商务公共服务中心分设运营中心、电商培训中心、电商直播基地、特色农产品展区、出口产品展区、进口商品展区等，可容纳跨境电商、对外贸易、物流支付等各类企业100余家，其中跨境电商企业占比将在50%以上。

跨境电商助力中小微企业“抱团出海”、传统外贸企业“触网”转型，而“洛企出海”则带动我市外贸企业加快融入“一带一路”，不断拓展对外开放的层次、领域、水平，更好利用国际国内两个市场、两种资源，实现了一系列具有标志性意义的重大突破。

截至目前，我市已有923家企业与176个国家和地区发生贸易往来，475种“洛阳制造”商品走向世界。今年前8个月，我市进出口总值为159.8亿元人民币，同比增长73.7%，高于全省整体增速26.9个百分点。

增创体制机制新优势，我市将深化制度型开放，走出一条更高水平的开放发展之路——

建好用好自贸区、综保区、跨境电商综试区，加大制度创新成果复制推广力度，重点在双向投资、跨境贸易等领域先行先试，形成一批可复制可推广的制度型开放经验。

深度融入共建“一带一路”，进一步拓展开放领域、建好开放平台、畅通开放通道、壮大开放主体。

以开放促改革、促创新、促发展，洛阳必将在高水平开放中积蓄城市发展之势、实现城市气质之变。（记者 李迎博 通讯员 刘朋辉）