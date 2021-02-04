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洛阳市道路运输服务中心伊滨所所长刘凯：积极投身社会公益事业【最美洛阳人 出彩新时代】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.20 08:37

　　市道路运输服务中心伊滨所所长刘凯在做好本职工作同时，积极投身社会公益事业。他的家庭被授予洛阳市交通运输系统第三届“最美交通家庭”称号。

　　1981年出生的刘凯从部队转业后，来到黄河超限站工作。2008年，他来到栾川县合峪镇超限站工作。后来，他到了现在的工作单位。20多年来，他一心扑在工作上。

　　“冬天，栾川气温低，大家破冰取水，睡觉盖两床被子。”刘凯说，为了让大家以站为家，生活多“一点甜”，他带领大家在合峪镇超限站建起了小花园，种植鲜花、蔬菜，同时安装了健身设施。

　　2014年，刘凯加入了“神鹰救援队”。今年“7·20”特大暴雨，刘凯在卫辉坚守五天五夜。他带领5支救援大队42名救援人员深入最危险的地方，救出被困群众1850名。

　　“他在我和儿子心里是超级英雄。”刘凯的妻子李丹说，刘凯从卫辉回来，背被晒脱皮，腿、脚受伤，但他一点也不叫苦。

　　儿子4岁那年的暑假，刘凯每晚与儿子在小区门口义卖，用所得的近200元善款购买了文具等物品，送给了栾川县合峪镇的孩子们。（记者 贾臻 通讯员 陈昕 尤继萍）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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