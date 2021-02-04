致敬“共和国的脊梁” 大型原创话剧《杨石先》在洛阳演出

“如果问我这辈子对什么割舍不下，只有两样——一是祖国，一是化学……”19日晚，“共和国的脊梁——科学大师名校宣传工程”项目、南开大学大型原创话剧《杨石先》在河南科技大学演出。洛阳广大高校师生和科技工作者济济一堂，共同感受老一辈科学家的家国情怀。

“如果问我这辈子对什么割舍不下，只有两样——一是祖国，一是化学……”19日晚，“共和国的脊梁——科学大师名校宣传工程”项目、南开大学大型原创话剧《杨石先》在河南科技大学演出。洛阳广大高校师生和科技工作者济济一堂，共同感受老一辈科学家的家国情怀。

“共和国的脊梁——科学大师名校宣传工程”、南开大学大型原创话剧《杨石先》项目启动于2014年，并于2015年首演，是一部由南开师生创作并出演的校园原创话剧。该剧反映了新中国化学学科的奠基人、我国农药化学和元素有机化学的开拓者、南开大学前校长杨石先先生跌宕起伏又感人至深的光辉一生。从日寇毁校后组织师生转移，到在西南联大时诲人不倦，从拒绝国民党反动派要求，毅然将南开完整交给人民，到集中力量为国家急需的农药开展科研攻关，全景反映了杨石先先生矢志不渝的爱国情操、唯真求实的科学精神、关爱青年的人文情怀和秉公尽能的为人态度。刻画出一组毕生奉献祖国科研和教育事业，爱国奋斗、不畏艰难、秉公尽能、月异日新的中国科学家群像。

演出现场，当日寇疯狂炸毁南开校园时，杨石先不顾个人安危，组织师生转移校产；西南联大八年期间，杨石先拿出省吃俭用攒下的钱接济穷苦学生；三次远渡重洋求真问道，当国家需要时每每毅然回归；他拒绝蒋介石政府南迁台湾的严令，将南开大学完整地交到人民手中；新中国成立后，面对病虫害肆虐、粮食歉收，他带领南开科学家废寝忘食，研制出新型农药，确保国家粮食安全，同时也让世界听到了中国化学艰难跋涉奋勇向前的铿锵足音。舞台上的这一幕幕动人场景，令观众唏嘘不已。