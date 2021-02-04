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提升硬件保障 洛阳部分供热管网迎来“升级”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.19 20:55

　　目前，随着供热季临近，不少正在进行的管网改造提升、维护维修工程已接近收尾。今年，为保障供热，我市供热面积较大的几家供热企业对供热管网进行了哪些改造升级？会给相应区域供热带来怎样的变化？洛报融媒记者进行了采访。

　　洛阳热力有限公司(简称市热力公司)

　　市热力公司相关负责人说，从9月起，市热力公司结合往年供热期间发现的问题、设备管网使用年限，制订详细的检修与调试计划，明确检修任务，对主支管网、各换热站和电器设备等进行了详细的排查，做到检修不漏项。

　　近年，随着我市供热面积的不断增加，以往供热管网的规格已经逐渐无法满足供热需求，因此，提升供热管网规格，也是供热管网改造优化的一项重要内容。

　　上个供热季结束后，市热力公司分别对建设路的武汉路至衡山路段长约260米的供热管道，和凯旋路与嘉豫门大街交叉口附近长约100米的供热管道进行了升级，将之前管径40厘米的管道，替换为管径1米的管道，以满足更大供热流量的硬件需求。两项工程均在今年夏季完成。

　　“建设路的武汉路至衡山路段的管道主要服务于建设路、武汉路、联盟路沿线等涧西区的小区供热，凯旋路与嘉豫门大街交叉口附近附近的管道主要服务于凯旋路、嘉豫门大街沿线等西工区小区供热。两处硬件升级后，在同样的情况下，我们对上述区域的供热将更加稳定。”该负责人说。

　　此外，市热力公司今年还为多个小区进行了转供改直供的管网改造。

　　“太原路建行家属院去年向我们提出申请，并签订了合同，今年5月，我们进场施工，对小区外部管网、换热站、小区内部管网、入户管网进行了全面改造，于7月完工。今年供热季，该小区居民就可以用上我们直供的暖气了。”市热力公司相关负责人，目前，丽新路建苑小区、丽新路广电小区转供改直供的管网改造施工正在加紧进行，预计今年11月15日供热正式开始时，这两个小区的居民也能用上直供的暖气。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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