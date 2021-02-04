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使用洛阳公交IC卡自助充值机进行年审和充值 既方便又快捷
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.19 20:55

　　目前，今年第二次公交敬老卡新办和年审工作正在进行，为方便老年人办理相关业务，洛阳市公交集团不仅设置多处敬老卡集中年审办理点，还在部分社区投放了IC卡自助充值机。

　　19日上午，在洛阳市洛龙区广利街与太康路的一处敬老卡集中年审办理点，洛阳市公交集团结算中心几名工作人员熟练地帮助几位社区相关负责人办理敬老卡的新办和年审业务。

　　洛阳市公交集团结算中心工作人员马晓卉说，年满70周岁、需要办理和年审的市民，准备好所需材料后交到居住地社区、村庄、离退休管理部门等办理单位集中登记造册，预约进行办理。但为更方便老年人办理相关业务，该集团已向部分社区投放了IC卡自助充值机。

　　“如果是年审，集中办理需要收集和发放，最快也需要两三天时间。但使用IC卡自助充值机，可为个人实时办理，既方便又快捷。”马晓卉现场演示了IC卡自助充值机操作流程，她说，虽然操作简单，但需要连接一部智能手机，如果老年人不方便使用，可请家人代办。需要注意的是，IC卡自助充值机不能新办公交敬老卡，需要新办的市民仍需尽快按流程递交所需材料进行集中办理。

　　据洛阳市公交集团有关部门负责人介绍，IC卡自助充值机还可对成人卡、学生卡、老年优惠卡等进行充值，此前该集团已在市区主要公交线路的公交站台上安装了500余台IC卡自助充值机。如有意领取IC卡自助充值机的社区可致电63192273咨询，登记预约，免费领取。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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