洛阳利用大数据技术开展防返贫监测和精准帮扶

“盼望着，盼望着，新房子一天天盖起来。立冬前，能妥妥地搬进新家。”眼看着在因大雨受损的老宅子上，新房拔地而起，汝阳县蔡店乡蟒庄村的李水琴心里有说不完的感激。

“盼望着，盼望着，新房子一天天盖起来。立冬前，能妥妥地搬进新家。”眼看着在因大雨受损的老宅子上，新房拔地而起，汝阳县蔡店乡蟒庄村的李水琴心里有说不完的感激。

李水琴年近花甲，独居生活，靠双手自食其力。去年，一场大病落下了病根，干活略显吃力，生活较为困难，村里将其作为边缘易致贫户纳入监测对象，并享受了系列政策扶持。

今年6月，李水琴的家门口贴上了一张“洛阳智慧乡村”二维码。帮扶干部上门帮扶时叮嘱她，低保、医疗、产业等方方面面的政策都能扫码咨询、扫码办理、扫码投诉，而且能在第一时间得到反馈。

不仅仅是李水琴家，今年，洛阳市乡村振兴局着眼巩固拓展脱贫攻坚成果，主导开发覆盖全市所有农户的“洛阳智慧乡村信息系统”，以农户二维码为载体，整合码上查询、码上办事、码上监督、码上反馈等功能，实现了监测、帮扶、便民服务和群众监督的“一码通管”。

前些日子，多年罕见的暴雨洪涝灾害突如其来。被及时转移安置的李水琴躲过了一劫，房子却出现严重隐患。她向镇村干部反映情况后，随即又通过“洛阳智慧乡村信息系统”，扫码、拍照、上传房屋受损照片。

隔天，雨势减弱，县里乡村振兴、住建、应急等部门的帮扶干部就登门了。经鉴定，李水琴的老房子属于危房，不能继续住人。随后，当地不仅发放了临时救助资金，房屋灾后重建工作也很快展开。“咱们的智慧乡村系统，真灵！咱们的帮扶干部，真好！”李水琴感慨道。

无独有偶。今年8月，正值壮年的新安县石井镇潭上村村民高小坡突发心脏疾病，高昂的医疗费用几乎掏空了家底。出院之后，高小坡通过扫码，在“洛阳智慧乡村信息系统”提交了突发严重困难户申请。很快，他被按照程序纳入监测对象。镇里也为他办理了防返贫保险和低保，让一家人的生活有了着落。

“大数据技术的引入，实现了精准监测帮扶和提升基层治理能力的双赢。”洛阳市乡村振兴局负责人表示。如今，依托“洛阳市智慧乡村信息系统”，洛阳构建了农户自主申报、基层干部排查、部门筛查预警相结合的立体排查方式，把所有农户和行政村全部纳入监测范围，实现了问题在线反馈、部门精准监测、问题快速交办，有效提高了监测帮扶的精准度、满意度。

具体来说，一方面，利用大数据平台，打通部门数据壁垒，通过数据综合比对，精准锁定未纳入监测对象的大病、长期慢性病、低保、分散特困供养、重度残疾人、事实无人抚养儿童、孤儿、整户无劳力等重点人群，及时将信息推送至县乡村，为基层进村入户排查提供线索。另一方面，农户利用智能手机扫描家门口的二维码，在线申请纳入监测对象，乡村接受申请后立即组织开展识别认定，并在线回复办理进度及结果。

“经过多年努力，我们整体摘掉了贫困帽，但在农村还有较多边缘易致贫户、脱贫不稳定户、突发严重困难户。当前，最关键的就是聚焦重点群体，把脱贫成果巩固好。”洛阳市乡村振兴局负责人表示。截至目前，全市已识别纳入重点监测对象9970户33466人。下一步，洛阳将进一步健全防止返贫大数据监测平台，加强部门数据共享和对接，坚持预防性措施和事后帮扶相结合，充分利用信息技术手段提升监测和帮扶的准确性，坚决守住不发生规模性返贫的底线。（洛报融媒记者 白云飞 文/图 通讯员 李海阳）