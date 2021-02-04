看点多多！这场国家级赛事即将在洛阳举办

10月26日至28日，第十届中国创新创业大赛高端装备制造全国赛将在洛阳举办。洛报融媒记者获悉，今年的赛事活动将更加丰富，活动看点多多。

10月26日至28日，第十届中国创新创业大赛高端装备制造全国赛将在洛阳举办。洛报融媒记者获悉，今年的赛事活动将更加丰富，活动看点多多。

亮点一：特色活动丰富 “双创”盛会升级

这是我市继2016年至2019年连续4次承办中国创新创业大赛先进制造行业全国总决赛后，第5次成功获得行业全国赛承办权。在为期3天的时间里，大赛组委会将举办多场特色活动，使赛事成为我市汇聚创新创业资源、推动制造业高质量发展的一个平台。

今年大赛除举办开幕式、颁奖典礼等常规活动外，还将举办“智造·未来高峰论坛”“高端装备制造技术转移、产业资本对接会”“产业资本赋能嘉年华”等特色活动，邀请创业大咖进行主题演讲，并在赛事活动全程为参赛企业和本地企业提供资本、产业、政策对接等服务。

在产业资本对接会中，来自全国高端装备制造行业的龙头企业将在现场进行创新需求发布和市场技术对接，促进创新创业企业团队承接技术合作项目，满足大企业创新需求。

亮点二：突出智能互动 优化参赛体验

本次大赛更加注重科技感和互动感，参会体验将大幅提升。

今年大赛期间将举办智能云交互对接活动，结合大赛会场内互动屏和微信小程序，将参赛企业信息、大赛日程安排、企业创新需求发布、洛阳主要孵化载体介绍、洛阳人文环境介绍、可视化智能指引、实时解答疑问等功能有效整合，优化参赛选手和观众参会体验，并设置技术需求、投融资、孵化场地等对接平台，实现线上的筛选及匹配，为参赛选手提供开放的互动交流平台。

大赛期间还将举办“中国创新创业大赛十年回顾暨洛阳科技创新成就展”，展览展示中国创新创业大赛的发展历程及洛阳科技创新成果。

亮点三：搭建“双创”桥梁 吸引青年人才

我市曾连续4次承办中国创新创业大赛先进制造行业全国总决赛，通过大赛吸引了不少优秀企业和人才落户。

本次大赛期间，还将举办“青春未定义、创业赢未来”青年创业论坛与“古都拥抱青春，青年筑梦洛阳”双创生态发展论坛，邀请优秀青年创业者讲述在洛阳的创业故事，推介洛阳青年创业政策、高校创新创业氛围等，以大赛为平台，营造良好的青年创新创业氛围，吸引更多青年创业者来洛创新创业，助力青年友好型城市建设。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 任亚冰)