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洛阳“三个一批”专题培训来了 专门培训这类干部
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.19 20:23

　　“培训结束后，大家第一时间整理了课件和笔记，准备在全区范围内开展招商引资专题培训。”19日，洛阳市西工区商务局局长郝凯整理着培训笔记，迫不及待地想把学到的新理念、新知识、新思路，分享给大家。

　　14日至17日，洛阳市委组织部举行“三个一批”招商引资和产业发展两次专题培训，围绕招商引资实务、产业发展形势分析及政策解读、产业链打造及产业集群培育等内容，对商务、发改、工信等部门领导干部和业务骨干共128人进行培训。

　　培训班采取主题报告、专题讲座、研讨交流和模拟教学相结合的方式，大家白天听老师授课，晚上开展研讨，在互相交流中不断加深对授课内容的了解。“通过学习提高了站位，开阔了视野，加深了对省委、市委工作部署的理解，干货满满、收获多多。”培训后，不少学员直呼“解渴”！

　　洛阳市委组织部相关负责人介绍，为深入贯彻落实省委工作会议及市第十二次党代会精神，高质量推进“三个一批”活动开展，自今年10月起，市委组织部组织开展“三个一批”专题培训。

　　“三个一批”培训坚持专业化、多层次、分类别原则，突出“务实管用”，分系统对商务、发改、工信等主要经济部门领导干部、业务骨干进行培训，让学员干什么学什么、缺什么补什么，更具实效性；突出“地企合作”“地校合作”，邀请华为集团、清洛基地、河南科技大学等企业管理人员和高校专家学者进行授课，提升参训干部理论水平和实战能力；突出“干而论道”，邀请商务、发改等部门“能干会教”的领导干部“传经送宝”、答疑解惑。

　　在实践中学习，在学习中实践，不少学员已谋划将培训中学到的知识落实到具体工作中。“加大培育中小企业力度，促进小微企业上规模，加强中试基地建设……”高新区经济发展局副局长王亚杰说，这都是谋划的下步工作的重点。

　　洛阳市委组织部相关负责人表示，将持续推进“三个一批”专题培训，面向科技、国资、金融等部门领导干部和业务骨干，组织开展科技创新和科技产业发展、国资国企改革改制、现代经济和现代金融三个专题班次，有效助力洛阳党员干部进一步树牢“项目为王”鲜明导向，精准提升把握规律、破解难题、改革创新、狠抓落实的能力水平，更好适应洛阳发展所需，为建强副中心、形成增长极提供有力保障。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 李梦龙 张婷婷）(图片由通讯员提供)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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