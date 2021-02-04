用声音追逐光明 洛阳“90后”盲人姑娘成为有声书主播

18日上午，在嵩县凤翔小区，31岁的刘东霞坐在家中电脑前，一边听着耳机里的读屏软件声音，一边用“御姐”或“萝莉”音对着话筒复述。不一会儿，一节小说就从文字变成了有声书……如今，这样的场景几乎每天都在这里上演。作为一名盲人姑娘，刘东霞选择用声音追逐光明，在克服诸多困难后成为一名有声书主播，通过奋斗过上了属于自己的幸福生活。

18日上午，在嵩县凤翔小区，31岁的刘东霞坐在家中电脑前，一边听着耳机里的读屏软件声音，一边用“御姐”或“萝莉”音对着话筒复述。不一会儿，一节小说就从文字变成了有声书……如今，这样的场景几乎每天都在这里上演。作为一名盲人姑娘，刘东霞选择用声音追逐光明，在克服诸多困难后成为一名有声书主播，通过奋斗过上了属于自己的幸福生活。

一出生就遁入黑暗，收音机成了她生命里的光

18日上午，记者在刘东霞家看到，她的“录音室”设在主卧阳台上，由一张书桌、一台笔记本电脑以及话筒、耳机、键盘组成。尽管条件有些简陋，但刘东霞依然花了不少心思，“阳台的窗户、窗帘、推拉门都使用了加厚的材料，这样隔音、吸音效果会更好，录出来的有声书也更加干净。”刘东霞说。

1990年出生的刘东霞，从小患有先天性失明，她最喜欢的娱乐活动就是抱着收音机听新闻广播，然后学着播音员的声音进行发音练习。进入盲校后，刘东霞因为普通话说得好，被老师选为广播站播音员，其间，她经常在网上学习配音知识，跟网友们一起参加线上朗诵比赛，以此来治愈生活中的苦闷和寂寞，也为她日后的从事相关工作打下了基础。

和大多数盲人一样，刘东霞从学校毕业后就开始从事传统的推拿工作，之后陆续结婚、生子，还开了一家盲人按摩小店，日子过得平平淡淡。

转折发生在2017年。当时，刘东霞的一个盲人朋友在有声书平台上试音成功，顺利接到了一部小说的配音工作。得知消息后的刘东霞突然意识到，爱好也能变成工作，甚至可以改善生活。于是，她买来一些简易设备，开始学习有声书配音。