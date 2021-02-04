博士夫妻选择回到洛阳 吸引他们的是……

19日上午，在河南科技大学农医教学楼604教室，90后教师赵静正在给学生上课，戴着眼镜的她，身上的学生气似乎没还退去。她与爱人博士毕业后，双双来洛工作。

开栏语：赢得青年，才能赢得未来。一座城市的发展与活力，更多地取决于这座城市的年轻人，“一五”时期，全国各地的青年才俊响应号召来洛工作，洛阳汇聚一大批年轻人，这才有了老工业基地的崛起。新时代，我市着力打造青年友好型城市，吸引更多青年人才来洛创业创新。即日起，我们开设《新时代 新青年》栏目，通过报道在洛工作和生活的年轻人，展现这一群体朝气蓬勃的力量，以及他们为洛阳社会经济发展做出的贡献。敬请关注。

赵静(左)指导学生工作

19日上午，在河南科技大学农医教学楼604教室，90后教师赵静正在给学生上课，戴着眼镜的她，身上的学生气似乎没还退去。她与爱人博士毕业后，双双来洛工作。

赵静1990年生，安阳人，河南科技大学动物科技学院讲师。2008年至2015年，她就读于该校，获得学士学位和硕士学位。去年10月，她博士毕业后，回到母校任教。

赵静上学期间表现得就很优秀，曾获得2015年“河南省优秀硕士学位论文”、2016年“国家建设高水平大学公派研究生奖学金”等奖励与荣誉。眼下，她主要从事环境兽医、动物营养代谢与中毒病研究，阐明了氟作为一种环境污染物，引起动物肝损伤、免疫系统损伤及氟骨症等疾病的相关机制，在各类权威期刊发表论文12篇。前不久，她获得国家自然科学基金委资助青年基金项目一项，对于刚入职一年的青年教师来说难能可贵。

其实，赵静在毕业之际，有很多城市可以选择。“我回洛阳的意愿更强烈。”赵静说，首先是对母校的感情，在求学过程中得到很多老师的指点与帮助；二是很喜欢洛阳，文化底蕴深厚、宜居；三是洛阳出台的针对青年人才的支持政策，比如购房补贴、生活补助，学校也有安家费、科研启动资金等照顾政策。

工作以来，赵静发现学校很注重青年人才的培养与成长。无论是在教学还是科研方面，学校对像她这样的年轻教师，都会由经验丰富的老教师引领，采取一对一模式进行指导，让她快速进入角色。目前，她的教学任务不重，在科研方面投入的时间和精力更多一些。实验室的设备设施完备，研发平台成熟，可以让她全身心投入搞科研。

赵静夫妇正在讨论科研课题

赵静的爱人田维顺是濮阳人，今年博士毕业后，在赵静建议下也应聘来到河南科技大学任教。“我们读本科时是同班同学。”田维顺笑着说，不少家是外地的同学选择在洛阳定居，在这里的发展前景很好，大家愿意留在这里。

赵静说，幸福是奋斗出来的，作为年轻人，他们充满干劲儿，希望为洛阳的城市发展做出属于自己的贡献，为洛阳“出彩”添砖加瓦。

河南科技大学动物科技学院院长丁轲说，学校要发展，人才是关键，尤其是青年人才的培养。洛阳正在打造青年友好型城市，出台了一揽子优惠政策，越来越多的青年才俊被吸引过来，今年他们学院招聘的6名博士，全部来自山东、安徽以及河南其他地市，最年轻的博士是1995年生。学院会提供广阔舞台，供青年教师施展才华，在教学与科研方面引领青年教师成长。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 孙旭 文/图)