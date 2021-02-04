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注意！洛阳这123条河流10月底前开始综合治理
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.19 18:49

　　日前，洛阳出台《洛阳市小流域“两清一护”综合治理实施方案》(以下简称《方案》)，全力推进以河道清淤、清障、护堤为主要内容的小流域综合治理工作，在2022年年底前全市小流域综合治理工作全部清零，切实提升小流域行洪能力，以安全可靠、自然生态的小流域环境助力乡村振兴。

　　《方案》针对洛阳流域面积在3000平方公里以下的123条河流，按照生态优先、依法依规、建管并重、依靠群众的原则，制定详细实施方案。

　　【部分需要治理的河流】

　　偃师区：马涧河、浏涧河等

　　孟津区：图河、小浪底河等

　　新安县：金水河、畛河等

　　伊川县：白降河、甘泉河等

　　宜阳县、洛宁县：渡洋河、莲昌河等

　　汝阳县：荡泽河、马兰河等

　　嵩县：明白河、靳村河等

　　栾川县：明白河、小河等

　　【治理内容】

　　全面开展清淤、清障、护堤“两清一护”工作，通过河道整治、河势控导、河道疏浚、护岸护脚等措施彻底疏浚河道，确保行洪安全，对重点河段进行生态绿化，加快监测预警体系建设，实现防洪减灾能力全面提升；

　　全力打造“两清一护”示范段工程，合理确定示范段工程范围、防洪标准和建设任务，与农村人居环境整治、美丽乡村建设有机结合，有条件的可结合河道治理开展水生态环境、水景观和水文化工程建设；

　　加强工程管护，统筹资源利用，对于河道疏浚和清理出来的砂石资源要加强统筹使用管理，不得变相非法开采河砂。

　　10月底前，全市范围内小流域“两清一护”工程将全面开工建设。

　　【治理标准】

　　《方案》明确，农田区的河段治理以岸坡防冲、河道疏通和稳定河槽为主要目的，按照5年一遇以下防洪标准或不设防考虑；村庄人口集中区，按照5至10年一遇防洪标准考虑；乡镇人口密集区，按照10至20年一遇防洪标准考虑。(洛报融媒记者 王雨 文/图 通讯员 郑斐冉)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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